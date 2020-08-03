سكاي: الصفقة تمت.. يونايتد يبيع سانشيز إلى إنتر مجانا!

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر ميلان

بات أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد على وشك الانتقال بشكل نهائي إلى إنتر ميلان بعد أن لعب له معارا هذا الموسم.

وذكر فابريتسيو رومانو صحفي سكاي، أن الاتفاق على البنود الشخصية قد تم بالفعل بين أليكسيس وإنتر.

ثم أفاد أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن انتقال أليكسيس بشكل نهائي إلى إنتر ميلان.

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وذكر رومانو أن الصفقة ستكون مجانية ولن يدفع إنتر أي مبالغ مالية لنظيره مانشستر يونايتد، وسيتحمّل راتب أليكسيس الذي سيبلغ 7 ملايين يورو سنويا.

وكان أليكسيس قد انتقل إلى يونايتد قادما من أرسنال في صفقة تبادلية مع هنريك مخيتاريان في يناير 2018.

وخاض سانشيز مع يونايتد 45 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف فقط، وصنع 9.

مع إنتر، خاض سانشيز هذا الموسم 29 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 10.

ويعد سانشيز الصفقة الرابعة لـ إنتر في الميركاتو الصيفي، بعد شراء المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

كما اشترى إنتر بشكل نهائي نيكولو باريلا مقابل 25 مليون يورو، بعد أن لعب له معارا من كالياري هذا الموسم.

فيما حل اليوناني الشاب جيورجيوس فاجيانيديس من باناثينايكوس بصفقة انتقال حر.

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