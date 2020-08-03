سكاي: الصفقة تمت.. يونايتد يبيع سانشيز إلى إنتر مجانا!

بات أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد على وشك الانتقال بشكل نهائي إلى إنتر ميلان بعد أن لعب له معارا هذا الموسم.

وذكر فابريتسيو رومانو صحفي سكاي، أن الاتفاق على البنود الشخصية قد تم بالفعل بين أليكسيس وإنتر.

ثم أفاد أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن انتقال أليكسيس بشكل نهائي إلى إنتر ميلان.

وذكر رومانو أن الصفقة ستكون مجانية ولن يدفع إنتر أي مبالغ مالية لنظيره مانشستر يونايتد، وسيتحمّل راتب أليكسيس الذي سيبلغ 7 ملايين يورو سنويا.

Inter and Manchester United are now close to find an agreement for Alexis Sanchez. Inter will buy him on a permanent deal. Last details to be completed soon. Personal terms already agreed. 🔴 #MUFC #ManUnited — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2020

وكان أليكسيس قد انتقل إلى يونايتد قادما من أرسنال في صفقة تبادلية مع هنريك مخيتاريان في يناير 2018.

وخاض سانشيز مع يونايتد 45 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف فقط، وصنع 9.

مع إنتر، خاض سانشيز هذا الموسم 29 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 10.

ويعد سانشيز الصفقة الرابعة لـ إنتر في الميركاتو الصيفي، بعد شراء المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

كما اشترى إنتر بشكل نهائي نيكولو باريلا مقابل 25 مليون يورو، بعد أن لعب له معارا من كالياري هذا الموسم.

فيما حل اليوناني الشاب جيورجيوس فاجيانيديس من باناثينايكوس بصفقة انتقال حر.

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