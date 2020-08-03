الأهلي لـ في الجول: اخترنا موعد وملعب مباراة الإياب أمام الوداد ونبدأ مخاطبة اتحاد الكرة

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 17:18

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الوداد

يبدأ الأهلي التحرك العاجل لمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إخطار الاتحاد الإفريقي بموعد وملعب مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن اختيار جهاز الكرة بالفريق يوم 3 أكتوبر لمباراة الإياب وعلى استاد القاهرة.

وقال مرجان لـ FilGoal.com: "قرار جهاز الكرة جاء بناء على قرار ريني فايلر وسيد عبد الحفيظ".

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وأضاف "تم تحديد يوم 3 أكتوبر لمباراة الإياب على أن تقام باستاد القاهرة".

وكشف مرجان "نبدأ التحرك العاجل لمخاطبة اتحاد كرة القدم المصري لاخطار الاتحاد الإفريقي (كاف) بشأن الموعد والملعب".

وأتم تصريحاته "بعد ذلك سيخاطب الاتحاد المصري كلا من وزارة الداخلية والجهات المعنية لاختيار ملعب القاهرة لإقامة المباراة".

وحدد الاتحاد الإفريقي (كاف) يوم 25 و26 سبتمبر لإقامة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

بينما تقام مباريات الإياب يومي 2 و3 أكتوبر في مصر.

ويلعب الأهلي أمام الوداد بينما المباراة الأخرى بين الزمالك والرجاء المغربي.

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