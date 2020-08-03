منافس بيراميدز - هوريا لـ في الجول: تراجعنا عن قرار الانسحاب من الكونفدرالية رغم "عار" كاف

أعلن مباي لاسيسي مدير الكرة في نادي هوريا كوناكري الغيني تراجع ناديه عن قرار الانسحاب من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه بيراميدز نظيره هوريا في الـ 22 من شهر سبتمبر المقبل في المغرب في نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال مدير الكرة في هوريا: "انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي مع المدير الفني واتفقنا على استكمال البطولة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ما حدث من الاتحاد الإفريقي لا يمكننا وصفه إلا بـ العار".

وشرح وجهة نظره قائلا: "أين ستكون النزاهة الكروية عندما تجعلني ألعب البطولة في المغرب وهناك بالفعل فريقين من نفس البلد في البطولة؟".

وأردف "لا نعترض على النهائي ولكن اعتراضنا على نصف النهائي. لماذا يقام من مباراة واحدة في المغرب؟ لماذا لم يستمع كاف لنا أو لـ بيراميدز؟".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا بصدد إعلان انسحابنا اليوم من الكونفدرالية بسبب قرارات كاف، لكن في النهاية تراجعنا عن قرار الانسحاب".

وأتم "الآن نستعد جيدا لمواجهة نصف النهائي وسنذهب مبكرا للمغرب".

وفي نفس يوم لقاء هوريا وبيراميدز يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، وكافة المباريات ستكون دون حضور جماهيري، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ في كاف.

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