الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري

خضع لاعبو فريق الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية ظهر اليوم الثلاثاء بمعسكر برج العرب.

ويأتي ذلك استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بعد غد الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري.

وتستأنف مباريات الدوري المصري بالمواجهة المؤجلة بين الزمالك والمصري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدوري بـ 48 ساعة.

وينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادا للقاء المصري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.

ويقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق. (ويخصم من الفريق 3 نقاط بنهاية الموسم لعقوبة اتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة)

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