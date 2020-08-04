الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 14:34

كتب : أحمد شوقي صلاح

فريق الزمالك أمام طلائع الجيش وديا

خضع لاعبو فريق الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية ظهر اليوم الثلاثاء بمعسكر برج العرب.

ويأتي ذلك استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بعد غد الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري.

وتستأنف مباريات الدوري المصري بالمواجهة المؤجلة بين الزمالك والمصري.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – مصطفى محمد وزيزو يشاركان.. وتقسيمة بنهاية التدريبات منافس الزمالك والإسماعيلي.. تألق أحداد يقود الرجاء لوصافة الدوري رغم الـ 7 تغييرات الزمالك يعلن تأخر وصول بنشرقي وأوناجم 48 ساعة العراقي وأموتو ووادي في قائمة المصري ضد الزمالك.. وغياب طقطق وسيمبوري

وكان اتحاد الكرة قد أعلن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدوري بـ 48 ساعة.

وينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادا للقاء المصري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.

ويقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق. (ويخصم من الفريق 3 نقاط بنهاية الموسم لعقوبة اتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة)

اقرأ أيضا:

أين ينتهي مصير أيمن حفني؟

موقف منافس بيراميدز من الانسحاب من الكونفدرالية

مفاجأة كبيرة في صفقة انتقال سانشيز إلى إنتر

بيل ينتقد جماهير ريال مدريد

الأهلي يختار موعد وملعب مباراة الوداد

في الدوري الزمالك مسحة طبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: كريستال بالاس يستعد لبيع زاها وسط اهتمام 3 أندية إنجليزية 6 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – مانشستر يونايتد يجدد تعاقد براندون ويليامز 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ لـ في الجول: سلبية مسحة حمدي فتحي واللاعب يشارك في المران بشكل طبيعي 33 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: كاسياس حارس تاريخي.. قراري باستبعاده كان احترافيا وليس شخصيا ساعة | أوروبا
رسميا - لا وجود لـ رونالدو في جوائز رابطة الدوري الإيطالي.. ديبالا الأفضل 2 ساعة | أوروبا
كرة سلة - مسحات طبية للحكام قبل استئناف النشاط 2 ساعة | رياضات أخرى
إلغاء ودية الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي 2 ساعة | مصر
حارس خيتافي: سنقاتل حتى الموت أمام إنتر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد" 3 مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب 4 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك
قد ينال إعجابك