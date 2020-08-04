سمولينج: أشعر بحزن كبير لعدم تمكني من إنهاء ما بدأته مع روما

أبدى كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد المعار لنادي روما حزنه الكبير لرحيله عن الفريق قبل إنهاء الموسم بشكل كامل مع فريقه الإيطالي. وذلك بعد رفض فريقه الإنجليزي تجديد فترة إعارته لنهاية مسيرة الفريق في الدوري الأوروبي.

وكتب سمولينج عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر بحزن كبير لأنني لا يمكنني أن أنهي ما بدأته هذا الموسم".

وواصل "هذا الحب الذي أظهرته الجماهير لي في الفترة القصيرة يعد أمرا خاصا للغاية بالنسبة لي ولن أنساه".

وأتم "أريد أن أشكر وأتمنى وافر الحظ للاعبين والطاقم الفني أمام إشبيلية، هيا يا روما".

المدافع الإنجليزي صاحب الـ30 عاما انضم إلى روما في الصيف الماضي معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، وجدد إعارته حتى يوم 3 أغسطس لإنهاء الدوري الإيطالي.

وشارك سمولينج مع روما في 37 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين وقدم مستوى متميزا للغاية دفع عددا من كبار الأندية في إيطاليا مثل يوفنتوس وإنتر للاهتمام بضمه، بجانب وجود اهتمام كبير من روما بضمه بشكل نهائي.

مانشستر يونايتد لم يرغب في تعزيز قوة منافسيه المباشرين في الدوري الأوروبي وشدد على أنه يرغب في بيع اللاعبين المعارين إليهم بشكل نهائي، أمر انطبق على أليكسيس سانشيز المعار إلى إنتر ميلان.

سمولينج كان أحد أبرز عناصر الفريق الأساسية في خط الدفاع وقدم مستوى متميزا للغاية مع الفريق الإيطالي.

روما يستعد لمواجهة إشبيلية يوم الخميس ضمن منافسات دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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