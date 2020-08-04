سكاي: تشيلسي سيبيع 10 من لاعبيه لإعادة بناء الفريق

يسعى نادي تشيلسي لقبول عروض لـ10 من لاعبي الفريق الأول خلال السوق الصيفية الجارية، في عملية إعادة بناء الفريق التي يقوم بها فرانك لامبارد مدرب الفريق. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن تشيلسي مستعد لسماع العروض لكل من حارسه كيبا أريزابالاجا والمدافعين، أنطونيو روديجر وكورت زوما وأندرياس كريستنسن وإيمرسون بالميري ولاعبي الوسط جورجينيو وفيكتور موسيس وتيموي باكايوكو وداني درينكووتر والمهاجم ميتشي باتشوايي.

فرانك لامبارد مدرب الفريق يرغب في تطوير فريقه دفاعية، لكنه بحاجة لبيع اللاعبين قبل أن يتمكن من الشراء، خاصة وأنه صرف لتعزيز خياراته الهجومية بعد ضم الثنائي تيمو فيرنر من ريد بول لايبزج وحكيم زياش من أياكس بمبلغ 93 مليون يورو.

ودخل النادي سوق الانتقالات بقوة خلال الفترة الماضية، إذ أنه انضم إلى إيفرتون في سباق ضم سيرجيو ريجيليون مدافع ريال مدريد والذي اختير كأفضل ظهير أيسر في الدوري الإسباني للموسم الماضي.

كما أبدى تشيلسي اهتماما كبيرا بضم بين تشيلويل مدافع ليستر سيتي لكنه حتى الآن لم يتوصل لاتفاق خاصة وأن إدارة الثعالب تقدره بمبلغ كبير. (طالع التفاصيل)

ويأتي ذلك الاهتمام لأنه بعد بيع إيمرسون وإمكانية رحيل عبد الرحمن بابا المعار لريال مايوركا، وأيضا احتمالية قبول عرض لماركوس ألونسو، سيحتاج الفريق إلى لاعبين في نفس المركز.

ويضع تشيلسي ضمن أولوياته ضم حارس مرمى ليصبح الخيار الأول لفرانك لامبارد، ويسعى لبيع كيبا خلال الصيف الجاري أو لإيجاد نادي يستعير خدماته.

الحارس الإسباني صاحب الـ25 عاما أظهر سلوكا غير رياضي حينما اعترض على تغيير ماوريسيو ساري مدربه السابق، خلال أحد المباريات ورفض الخروج، كما دخل في خلاف مع مدربه الحالي فرانك لامبارد.

ويسعى فرانك لامبارد لبناء فريق ينافس على البطولات، خاصة وأنه احتل المركز الرابع في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال.

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