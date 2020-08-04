أغلى مباراة في التاريخ.. تعرف على الأرباح المحتملة لبرينتفورد أو فولام

المباراة النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز من الدورة الإقصائية التي تتم كل عام تستقطب الأنظار لسببين، الأول التذكرة القيمة للغاية، والثاني، قيمتها المادية.

لطالما كانت تلقب بـ "أغلى مباراة في كرة القدم" وفي إنجلترا تلقب بـ"الأغنى"، بعد موسم دام لـ368 يوما، وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جاءت توقعات بانخفاض قيمتها، لكن المكاسب لم تختلف عن الموسم الماضي مطلقا.

خلال مباراة الموسم الماضي كان المكسب يقدر بـ170 مليون جنيه إسترليني هذا العام 160 مليون وربما أكثر.

شركة ديلويت أحد كبار شركات المحاسبة في العالم رصدت مكاسب كل فريق، ينقل لكم FilGoal.com التقرير المالي المفصل لتلك المباراة.

برينتفورد

يستعد برينتفورد لحصد مبلغ يقدر بـ160 مليون جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات بجانب الربح الإضافي إن تمكن من الانتصار أمام فولام يوم الثلاثاء.

رغم كل الظروف المحيطة، ما تزال مباراة نهائي الدورة الإقصائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز هي الأغلى في التاريخ.

الشركة الرائدة في مجال المحاسبة قالت إنه إن نجح النحل في تخطي فولام، ومن ثم الصمود في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، فقيمة عائد الربح سترتفع إلى 265 مليون جنيه إسترليني، أي 105 مليون إضافية على مدار خمس سنوات، وهو نفس ما سيحصده ليدز يونايتد بطل التشامبيونشيب.

فولام

على الجانب الآخر فولام، سيحصد مبلغ 135 مليون جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات إن نجح في تخطي جاره اللندني.

لماذا أقل من برينتفورد؟ لأن فولام مازال يحصد بعض العوائد بعد هبوطه للتشامبيونشيب في نهاية موسم 2018-2019، فقط بعد تأهله في الموسم الذي سبقه، ما يعني أنه لم يصمد وهبط سريعا. (حصد على عائد التأهل لموسم 2018-2019، ثم الموسمين التاليين يحصل على دفعات سواء هبط أو صمد، إن هبط فيحصل على قيمة الجائزة المالية في ذلك الموسم، وإن صمد فيحصل على عائد أكبر).

في موسم المباراة النهائية لعام 2018 حينما فاز فولام بنتيجة 1-0 أمام أستون فيلا، الفائز حصد مبلغ 170 مليون جنيه إسترليني، مقسمة بنفس أسلوب كل موسم.

كيف تقسم الـ160 مليون جنيه إسترليني؟

85 مليون جنيه إسترليني كحقوق توزيع البث، ودفعات مادية عبر موسمي 2021-22 و2022-23 تصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني إذا ما هبط في الموسم المقبل.

وصرح تيم بريدج رئيس مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت: "الجائزة المالية لبرينتفورد أو فولام وكذلك ليدز ووست بروميتش ألبيون، تتخطى حاجز الـ265 مليون جنيه إسترليني إن صمدوا في موسمهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل "مع التأثير الحالي لتفشي كوفيد 19، من المرجح أن يكون التأثير المادي للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز أفضل بكثير عما سبقه".

وأكمل "الزيادة في العائد تمنح الأندية فرصة للتطور داخل وخارج الملعب".

المباراة النهائية تقام في الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة مساء الثلاثاء.

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