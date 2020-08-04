تايمز: أرتيتا يطلب ضم كوتينيو لتغيير طريقة اللعب إلى 4-3-3

يرغب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في الحصول على خدمات فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة خلال السوق الصيفية الجارية لتغيير خطة لعب فريقه. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الإسباني يرغب في التحول للعب بخطة 4-3-3 لكن من أجل أن تتم تلك الخطوة، فيجب أن يضم النادي فيليبي كوتينيو -28 عاما- وهو على رأس الأسماء التي يجب التعاقد معها خلال عملية التحول تلك.

وكان أرسنال قد لعب بطريقة 3-4-3 خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي توج بطلا له على حساب تشيلسي، كما لعب المراحل الأخيرة من الدوري بنفس الخطة.

ولعب الثنائي جرانيت تشاكا وداني سيبايوس في خط الوسط في معظم الأوقات مع أرتيتا، لكن المدرب الإسباني يسعى لتعزيز خياراته وقوة فريقه.

وأوضحت الصحيفة أن أرتيتا يرغب في كوتينيو للتحول في خطته وكذلك توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، على أن يلعب الأخير في دور بوكس تو بوكس، لإضافة المزيد من الإبداع في خط الوسط خلف الثلاثي الهجومي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت أرسنال بضم ويليان جناح تشيلسي مجانا بعد نهاية عقده خلال الفترة المقبلة.

وحدد أتلتيكو مدريد في وقت سابق سعر بارتي بـ50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

على الجانب الآخر كوتينيو سيكلف أرسنال مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني إن انضم ماتيو جيندوزي إلى برشلونة.

وتوجد عقبة أمام أرسنال متمثلة في مطالب كوتينيو المادية والراتب الكبير الذي قد يطلبه اللاعب.

ووفقا لدايلي ميل البريطانية، فأرسنال يواجه منافسة قوية للغاية من توتنام وتشيلسي على خدمات النجم البرازيلي.

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 بمبلغ 145 مليون يورو، لكنه فشل في ترك بصمة كبيرة مع الفريق الإسباني.

وانضم النجم البرازيلي إلى بايرن ميونيخ معارا لمدة موسم خلال الموسم المنصرم، على أن تنتهي فترة إعارته في نهاية شهر أغسطس الجاري.

ولعب كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

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