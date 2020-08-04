مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الجديد

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

كشف نادي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء قميصه الجديد المقرر أن يرتديه في الموسم المقبل.

وأوضح بيان نادي مانشستر يونايتد أن الشعار الأيقوني يقع في مكانه بقلب كل قميص.

وأشار البيان إلى ظهور شكل النمط الفريد الذي يميز قميص النادي.

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وكشف نادي مانشستر يونايتد عن ارتداء القميص لأول مرة غدا الأربعاء بمواجهة لاسك لينز النمساوي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز بخمسة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.

وأنهى اليونايتد الدوري الإنجليزي في المركز الثالث ليضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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