مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الجديد
الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 11:04
كتب : FilGoal
كشف نادي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء قميصه الجديد المقرر أن يرتديه في الموسم المقبل.
وأوضح بيان نادي مانشستر يونايتد أن الشعار الأيقوني يقع في مكانه بقلب كل قميص.
وأشار البيان إلى ظهور شكل النمط الفريد الذي يميز قميص النادي.
وكشف نادي مانشستر يونايتد عن ارتداء القميص لأول مرة غدا الأربعاء بمواجهة لاسك لينز النمساوي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
قميص الشياطين 🔴👕
📸 مانشستر يونايتد يعلن عن قميصه للموسم الجديد ✨ pic.twitter.com/1PMIlhZ8FP— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 4, 2020
وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز بخمسة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.
وأنهى اليونايتد الدوري الإنجليزي في المركز الثالث ليضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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