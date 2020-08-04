ميرور: ليستر أخبر تشيلسي بقيمة تشيلويل.. أغلى مدافع في العالم

أخبر نادي ليستر سيتي نظيره تشيلسي بقمية مدافع الأول، بين تشيلويل، إذا ما رغب النادي اللندني في الحصول على خدماته خلال السوق الصيفية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن ليستر أخبر تشيلسي بأن النادي يقيم تشيلويل صاحب الـ23 عاما بقيمة مالية أعلى بكثير من هاري ماجواير مدافع الثعالب السابق.

وكان هاري ماجواير قد انضم خلال الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني.

والآن يرغب ليستر سيتي من تشيلسي في أن يدفع مبلغا أكبر مما دُفع مقابل ماجواير.

ليستر اعتاد بيع عددا من نجومه كل صيف منذ تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز في 2015-2016 في معجزة كروية حينما حسم اللقب قبل جولتين من نهايته، الثعالب باعت كل من رياض محرز وداني درينكووتر ونجولو كانتي وهاري ماجواير وغيرهم.

وعلى الجانب الآخر، تشيلويل يرغب بشدة في ارتداء قميص تشيلسي، خاصة وأنه يرى ذلك التحدي مناسبة للغاية له.

ولا تعد رغبة تشيلويل ناجمة عن عدم مشاركة فريقه في دوري الأبطال للموسم المقبل، بل منوطة أيضا برغبته في مستقبله خلال الخمس أو ست سنوات المقبلة.

الظهير الأيسر لمنتخب إنجلترا والذي يمتلك في رصيده 11 مباراة دولية، أحد ناشئي ليستر سيتي ويتواجد ضمن صفوف الفريق منذ كان في الـ12 من عمره، وانضم للفريق الأول في 2015 قضى خلالها فترة إعارة في هدرسفيلد قبل أن يعود ليصبح من نجوم الفريق الأول.

وشارك تشيلويل خلال الموسم الجاري في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

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