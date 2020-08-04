مواعيد مباريات الثلاثاء 4 أغسطس 2020 – عودة الدوري السعودي.. وحسم الصعود في إنجلترا

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 10:06

كتب : FilGoal

برينتفورد سيتي

يُستأنَف الدوري السعودي الممتاز بعد أشهر طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا، ويعود اليوم بخمس مباريات دفعة واحدة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 4 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

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في أولى المباريات يلعب الفتح أمام الفيحاء بالسادسة مساءً، وتُنقل عبر السعودية الرياضية 1.

ثم يحل اتحاد جدة ضيفا على أبها في السادسة و15 دقيقة عبر السعودية الرياضية 2.

ومن المباريات المرتقبة كذلك، مواجهة أهلي جدة والحزم في الثامنة مساءً عبر السعودية الرياضية 1.

أما في إنجلترا، فتقام المباراة النهائية لملحق الصعود إلى الدوري الممتاز على ملعب ويمبلي، بين برينتفورد، وفولام في التاسعة إلا ربع، وتُنقل عبر beIN Sports 2.

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