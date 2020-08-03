تليجراف: معركة ثلاثية إنجليزية على مدافع إشبيلية

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 19:21

كتب : FilGoal

دييجو كارلوس

يبدو أن المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين ستمتد إلى خارج الملعب، وهذه المرة وصل الصراع بينهما إلى الصفقات.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن ليفربول ومانشستر سيتي مهتمان بالتعاقد مع دييجو كارلوس مدافع إشبيلية الإسباني.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي وليفربول يريدان التعاقد مع المدافع البرازيلي، بالإضافة أيضا إلى نادي أرسنال الذي يراقب وضع اللاعب، لتصبح المعركة عليه ثلاثية الأطراف.

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ويمتلك كارلوس في تعاقده مع إشبيلية شرطا جزائيا يبلغ 68 مليون جنيه إسترليني.

إلا أن إشبيلية قد يوافق على تخفيض سعر بيه لاعبه إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

دييجو كارلوس البالغ من العمر 27 عاما يقدم مستوى مميز مع إشبيلية في الدوري الإسباني خلال المواسم الماضية ما لفت إليه أنظار كبار أندية إنجلترا.

ولعب كارلوس مع إشبيلية هذا الموسم 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

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