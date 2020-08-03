تقرير: الأولوية لحارس المرمى.. لامبارد يأمر بتكثيف المفاوضات لضم بوب

وضع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الأولوية لدعم مركز حراسة المرمى في فريقه استعدادا للموسم المقبل.

نيك بوب النادي : بيرنلي تشيلسي

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن لامبارد أخبر مسؤولي نادي تشيلسي بضرورة تكثيف المفاوضات مع بيرنلي للتعاقد مع حارسه نيك بوب.

ويرغب لامبارد في دعم مركز حراسة المرمى والتخلص مع الحارس الإسباني الحالي للفريق كيبا أريزابالاجا.

ولم يظهر كيبا بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق الأزرق قبل عامين قادما من أتليتك بلباو الإسباني، كأغلى صفقة لانتقال حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

ويحاول تشيلسي التخلص مع كيبا وبيعه في الصيف الجاري من أجل تمويل صفقة الحارس الجديد للفريق.

ومن المتوقع أن يصل سعر نيك بوب حارس مرمى بيرنلي ومنتخب إنجلترا إلى أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم بوب البالغ من العمر 28 عاما مستوى جيد في المواسم الماضية مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

وتعاقد تشيلسي بالفعل مع كل من حكيم زياش من أياكس الهولندي وتيمو فيرنر من آر بي لايبزيج الألماني.

ويقترب تشيلسي أيضا من التعاقد مع بين تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا وليستر سيتي.

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