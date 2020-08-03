ميرور: وودوارد يجتمع بسولشاير لتحديد الراحلين والصفقات الجديدة

اجتمع إد وودوارد نائب المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد مع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق لتحديد اللاعبين الذين سيرحلون قبل يوم 5 أكتوبر المقبل المحدد لنهاية سوق الانتقالات الصيفية وأيضا من سينضم للفريق. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن يونايتد يتوقع ضم جادون سانشو من دورتموند وقلب دفاع جديد خلال الفترة المقبلة، لكن محور النقاش كان عن اللاعبين الراحلين عن الفريق، خاصة في ظل عملية إعادة بناء فريق قوي ينافس على الألقاب.

وأشار التقرير إلى أن لاعبين مثل خوان ماتا وأندرياس بيريرا وديوجو دالوت وماركوس روخو وفيل جونز سيرحلون فور توفر العرض المناسب.

كما تم مناقشة الأفكار حول مستقبل دين هيندرسون حارس الفريق الذي قضى الموسم المنصرم معارا إلى شيفيلد يونايتد، وعما إذا كان سيقضي موسمه المقبل معارا إلى نفس الفريق أم لا.

وتناقش الطرفان كذلك عن مستقبل كريس سمولينج بعد موسمه القوي الذي قدمه في روما، وعدم موافقة يونايتد على تجديد فترة إعارته مع ذئاب العاصمة الإيطالية لخوض منافسات الدوري الأوروبي.

ويرغب سمولينج في الاستمرار مع روما، لكن الآن أصبح مستقبله غامض المعالم، ولا يوجد له مكان في تشكيل سولشاير، وقرر وودوارد أن يبيع اللاعب بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

وسيعود سمولينج لمقر تدريبات يونايتد ومن المتوقع أن يعقد جلسة مع سولشاير ومسؤولي النادي لإيجاد حل لمستقبله، حتى ذلك الحين، لا يمكن له المشاركة مع فريقه حتى الموسم المقبل.

وتمت مناقشة موقف أليكسيس سانشيز بعد ذلك، وموقفه المعقد، إذ أن إنتر لا يرغب في دفع مبلغ كبير، ويونايتد لا يرغب في بيعه بثمن بخس، كما أبدى سولشاير رغبة لكنها لم تكن قوية في إعادته للفريق مرة أخرى.

وعكس موقف سمولينج، يمكن لسانشيز لعب مواجهة خيتافي ضد إنتر ميلان هذا الأسبوع، لأن إعارته تنتهي بنهاية يوم 5 أغسطس، بينما ستستمر المفاوضات بين يونايتد وإنتر حول استمراره مع الفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة لاسك النمساوي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الأربعاء، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز يونايتد بخمسة أهداف.

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