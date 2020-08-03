ميرور: أساطير نيوكاسل يطالبون الحكومة بالتحقيق مع رابطة الدوري بعد فشل عملية البيع

وقع عدد من نجوم وأساطير نادي نيوكاسل يونايتد على عريضة يطالبون من خلالها الحكومة البريطانية، بالتحقيق مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتعمدها، حسب وصف العريضة، تعطيل عملية بيع النادي. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن أكثر من 56 ألف مشجع للفريق والعدد في طريقه للزيادة، قد اتهموا رابطة الدوري بتعطيل عملية بيع النادي إلى المستثمرين المدعومين بصندوق الاستثمارات السعودي.

ومن ضمن نجوم النادي السابقين، روب لي لاعب وسط الفريق السابق والذي لعب معه لأكثر من 10 أعوام واختير ضمن فريق العام للدوري الإنجليزي الممتاز في 1995-1996، وفاوستينو أسبريا المهاجم الكولومبي الذي لعب لعامين مع الفريق الإنجليزي وروبي إيليوت الذي لعب للنادي فترتين لمدة تزيد عن 11 عاما وغيرهم.

وطالب لاعبو الفريق السابقون وأساطير النادي من خلال العريضة، من بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، التحقيق مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ودورها في عملية بيع النادي والتي فشلت خلال الأسبوع الماضي.

وانتشر وسم "فساد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز" #premierleaguearecorrupt عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من أجل الضغط على ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي للرابطة لكي يخرج عن صمته ويوضح ما حدث.

وكان صندوق الاستمثارات السعودي قد انسحب من صفقة شراء أسهم نيوكاسل يونايتد مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني يوم الخميس.

ووجه الصندوق لومه على طول مدة عملية البيع والإجراءات غير المتوقعة، والتي كانت تعني بالنسبة للصندوق أن عملية الشراء لم تعد قابلة للتطبيق بعد الأزمات التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت أماندا ستافيلي التي كانت تقود عملية شراء 80٪ من أسهم نيوكاسل يونايتد لصالح صندوق الاستثمارات، قد قالت إن إعادة إحياء الصفقة مرة أخرى يعتمد على رأي جماهير نادي نيوكاسل يونايتد ورغبتهم في بيع النادي ونقل رأيهم الجماعي لريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز باستمرار التعليق على عملية بيع النادي.

وكان أسبريا قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرجو من الجماهير التوقيع على العريضة".

أما روب لي فكتب: "وقعوا العريضة، أتمنى أن أعلم لماذا لم تتم عملية بيع النادي".

Sign the petition!!! I, for one , would love to know why the takeover didn’t go through ??? https://t.co/yyHjSaXdyx — Rob Lee (@7RobLee) August 3, 2020

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