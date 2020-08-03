ميرور: دورتموند يحدد موعدا نهائيا ليونايتد من أجل إتمام صفقة سانشو

حدد نادي بوروسيا دورتموند موعدا نهائيا لمانشستر يونايتد، من أجل إتمام صفقة ضم جادون سانشو نجم الفريق الألماني، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن النادي الألماني حدد مهلة حتى يوم 10 أغسطس المقبل من أجل أن يتم النادي الإنجليزي الصفقة قبل أن يتجه الفريق إلى سويسرا ضمن معسكر للاستعداد للموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن تلك نقطة جدلية، لأن دورتموند لن يوافق على البيع إلا إن دفع يونايتد مبلغ الـ105 مليون جنيه إسترليني قيمة اللاعب المحددة سلفا.

ويعد سانشو هو الخيار الأول لأولي جونار سولشاير مدرب يونايتد والمدرب النرويجي كان قد طلب من إدارة النادي أن تنهي الصفقة في أسرع وقت، لأنه يرغب في وجود سانشو مبكرا لكي يكون لديه وقت كافي مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد قالت في وقت سابق إن يونايتد يرغب في دفع 105 مليون جنيه إسترليني بالفعل للحصول على خدمات سانشو، لكن بطريقة مختلفة. (طالع التفاصيل)

كما أن يونايتد سيضاعف راتب سانشو الحالي 3 مرات، إذ أن اللاعب يتقاضى 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ويونايتد سيدفع ما يقرب من 225 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وينتهي تعاقد سانشو البالغ من العمر 20 عاما مع دورتموند في عام 2022.

وشارك الدولي الإنجليزي في 44 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 20 هدفا وصنع مثلها.

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