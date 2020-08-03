سكاي: منافسة قوية بين ليفركوزن وميلان لضم مدافع نورويتش

يواجه نادي ميلان منافسة قوية على ضم بن جودفري مدافع نادي نورويتش سيتي، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية.

ودخل نادي باير ليفركوزن سباق ضم المدافع صاحب الـ22 عاما والذي قدر نورويتش سعره بـ30 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق.

ومن المتوقع أن يرفع النادي الألماني من درجة اهتمامه باللاعب وسيدخل في مفاوضات مباشرة لضمه هذا الأسبوع بعد إتمام صفقة انضمام كاي هافيرتز إلى تشيلسي.

قائد منتخب إنجلترا تحت 21 عاما أصبح هدفا رئيسيا لليفركوزن خلال السوق الصيفية الجارية، كما يسعى ميلان بقوة لحسم الصفقة لصالحه.

وكشفت شبكة "سكاي" أن مسؤولي من نادي ميلان قد قابلوا ممثلي اللاعب قبل مواجهة كالياري يوم السبت.

جودفري انضم إلى نورويتش قادما من يورك سيتي في يناير 2016، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023 مع خيار التجديد لعام إضافي، وقرر الرحيل عن النادي بعد هبوط فريقه للدرجة الثانية.

وشارك صاحب الـ22 عاما في 33 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم المنصرم.

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