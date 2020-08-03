تقرير: توتنام الأقرب لضم كوتينيو

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو

يتصدر نادي توتنام حاليا سباق ضم فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الذي يبدو وكأنه يستعد للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وترغب أندية أرسنال وتشيلسي وليستر سيتي في الحصول على خدمات النجم البرازيلي صاحب الـ28 عاما إلا أن توتنام بات أقرب منهم جميعا لضمه.

وأشار التقرير أن اللاعب لم يعد لديه مستقبل مع برشلونة، لكن الفريق الإسباني يرغب في استعادة جزء كبير من مبلغ 145 مليون يورو الذي دفعه في 2018 للحصول على خدماته.

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كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 بمبلغ 145 مليون يورو، لكنه فشل في ترك بصمة كبيرة مع الفريق الإسباني.

وانضم النجم البرازيلي إلى بايرن ميونيخ معارا لمدة موسم خلال الموسم المنصرم، على أن تنتهي فترة إعارته في نهاية شهر أغسطس الجاري.

ولعب كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

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