مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف تأجيل مباراتي الإنتاج الحربي

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 12:41

كتب : أحمد الخولي

أحمد زيزو - الإنتاج الحربي - الزمالك

أوضح مصدر داخل اتحاد الكرة المصري موقفه بشأن تلبية مطلب الإنتاج الحربي بتأجيل مواجهتيه ضد نادي مصر، والأهلي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الجدول تم وضعه بحرص شديد ومعايير صارمة لمنح كل فريق المساحات اللازمة بين كل مباراة والأخرى، تأجيل مباراة واحدة سيعني مشاكل كثيرة في الجدول".

وأردف "لا يمكن لاتحاد الكرة تأجيل مواجهة بناء على طلب ناد يرى أن ظروفه لا تسمح بخوض المواجهة".

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وكشف "سنلجأ في هذه النقطة للجنة الطبية برئاسة محمد سلطان، لاستبيان قدرة النادي وفريقه على خوض أي مواجهة من عدمها".

وفي وقت سابق، صرح خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي لـ FilGoal.com: " لا نمتلك القدر الكافي من اللاعبين في قائمتنا ولذلك سنطالب بتأجيل مواجهتي نادي مصر والأهلي".

وأتم "سنخاطب اتحاد الكرة يوم الثلاثاء بشكل رسمي بطلب تأجيل المواجهتين".

ومن المقرر أن يواجه الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر في الثامن من شهر أغسطس الجاري في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 في الدوري المصري.

بينما يلعب الإنتاج أمام الأهلي في الـ 14 من نفس الشهر في الجولة الـ 19 من البطولة المحلية.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

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