تقرير تركي: طرابزون سبور يبدأ التحرك لضم النني.. وموقف بيشكتاش

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 17:11

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

بدأ نادي طرابزون سبور التركي التحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، وفقا لتقرير تركي.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وكشفت صحيفة (تركيا فوتبول) وفقا لمصادرها الخاصة، حديث طرابزون سبور مع ممثلي النني من أجل الوصول لاتفاق مع اللاعب لاستعارته لمدة موسم.

ويستعد طرابزون للحديث مع مسؤولي أرسنال من أجل التعاقد مع النني لمدة موسم، وينتظر الحصول على الضوء الأخير من النادي الإنجليزي لضم لاعب وسط منتخب مصر، وفقا للتقرير التركي.

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وأشار التقرير إلى وجود منافسة من جانب بيشكتاش التركي مع طرابزون ولكن فرص الأخير تبقى أفضل من بيشكتاش.

صعوبة تمديد بيشكتاش لاستعارته للنني لمدة موسم جديد من أرسنال، تأتي بسبب أزمة المستحقات بين النادي واللاعب، وفقا للصحيفة التركية.

ويرغب طرابزون سبور في ضم النني ليكون بديلا لـ أليون نديياي لاعب الوسط الذي عاد من جديد لفريقه ستوك سيتي بعد فترة إعارة مع طرابزون.

وأنهى طرابزون سبور الدوري في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن البطل باشاك شهير، بينما حل بيشكتاش في المركز الثالث.

ولن يشارك طرابزون سبور في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل بعد قرار حرمانه من اللعب الأوروبي بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف.

النني صاحب الـ 28 عاما انضم لـ أرسنال في 2016 ويتبقى في عقده مدة موسمين مع النادي اللندني.

ولعب النني معارا لـ بيشكتاش وشارك في 36 مباراة الموسم الماضي ونجح في التسجيل مرة وصناعة 4 أهداف.

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