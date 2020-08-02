كونتي يرد على تقارير ضم ميسي مجددا: أعرف فقط ما علي فعله لأحصل على لوكاكو

يستبعد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة، مشيرا إلى تحركه بواقعية في سوق الانتقالات مثلما حدث العام الماضي واستطاع الحصول على روميلو لوكاكو.

ونفى كونتي في وقت سابق تفكير ناديه في التعاقد مع ميسي بعدما قالت تقارير إن الفريق الإيطالي يفاوض أيقونة الأرجنتين.

واضطر المدرب الإيطالي للرد مرة أخرى على هذه التقارير بالقول للصحفيين:"انظروا، أعرف فقط ما كان علي فعله للحصول على لوكاكو. ثقوا بي، في نهاية الموسم سنقيم كل شيء".

وأضاف مشيدا بمهاجمه البلجيكي "لوكاكو قوي، كنت أتابعه وهو في تشيلسي لكنه رحل بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد. لاعب كرة قدم نموذجي يستطيع القيام بأكثر من دور، لكنه يستطيع التطور".

وأتم "اليوم، أعجبني أيضا لاوتارو (مارتينيز) و(أليكسيس) سانشيز. الفضل لهؤلاء بعدما سجلنا 81 هدفا وأنهينا الموسم في المركز الثاني".

وتفوق فريق نيراتزوري على مضيفه أتالانتا يوم السبت بهدفين دون رد لينهي الدوري ثانيا خلف يوفنتوس البطل في أول موسم لكونتي مع الفريق.

ويستعد إنتر لمواجهة خيتافي يوم الأربعاء في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

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