بوتشتينو يفتح الباب أمام تدريب برشلونة: لا تعلم ما سيحدث في الحياة أبدا

فتح ماوريسيو بوتشتينو المدرب الأرجنتيني السابق لتوتنام، الباب أمام إمكانية تدريب برشلونة مستقبلا.

بوتشتينو قال في تصريحات سابقة "أفضل رعاية البقر في مزرعتي بالأرجنتين عن تدريب برشلونة".

لكن المدرب الأرجنتيني تراجع في حدة موقفه اليوم، وقال في تصريحات لصحيفة "إل باييس" الفرنسية: "لم أرغب في إظهار عدم احترامي لبرشلونة. شخص آخر ربما يتحدث بطريقة مختلفة".

وأضاف "إسبانيول صنع اسمي لكنني لست متعجرفا ولم أعجب بالإدلاء بتصريح كذلك".

بوتشتينو أتم "ربما حاليا لن أفعل ذلك مجددا لأنك لا تعلم ما سيحدث في الحياة مستقبلا أبدا".

قطاع كبير من جماهير برشلونة يرشح بوتشتينو لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل، وخلفا لكيكي سيتيين المدرب الحالي للفريق الكتالوني.

وكان بوتشتينو مدربا لتوتنام خلال الفترة من 2014 حتى 2019، قبل أن تتم إقالته هذا الموسم ويتولى جوزيه مورينيو المهمة خلفا له.

صاحب الـ48 عاما سبق له اللعب في صفوف إسبانيول في الفترة من 1994 حتى 2001، ثم من 2004 إلى 2006 والاعتزال في صفوفهم.

بوتشتينو تولى أيضا تدريب إسبانيول –عدو برشلونة اللدود- في الفترة من 2009 إلى 2012، قبل أن يغادر للدوري الإنجليزي ويتولى تدريب ساوثامبتون في موسم 2013/2014 ثم ينتقل لتوتنام.

يذكر أن إسبانيول هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني هذا الموسم بعد احتلال المركز العشرين والأخير.

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