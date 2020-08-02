تقرير برتغالي: خيمينيز يٌفضل البقاء في ولفرهامبتون

يٌفضل راؤول خيمينيز المهاجم المكسيكي لفريق ولفرهامبتون الإنجليزي، البقاء مع فريقه عن الانتقال لمانشستر يونايتد أو يوفنتوس.

وحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن راؤول خيمينيز سعيد في ولفرهامبتون، ولا ينوي الرحيل عن الفريق من الأساس بسبب تألقه رٌفقة نونو سانتو مدرب النمور.

بعض التقارير ربطت خيمينيز بالانتقال لمانشستر يونايتد أو يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خيمينيز تألق مع ولفرهامبتون هذا الموسم في ثاني مواسمه مع الفريق. سجل 26 هدفا وصنع 10 أهداف حتى الآن في 53 مباراة خاضها بمختلف البطولات.

وما زال أمام صاحب الـ29 عاما فرصة للتواجد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل في حالة الفوز بالدوري الأوروبي.

ولفرهامبتون سيواجه أوليمبياكوس يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 من البطولة بعد التعادل ذهابا في اليونان بهدف لكل فريق.

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