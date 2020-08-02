صن: مانشستر يونايتد يفكر في شمايكل

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يفكر في انتداب الحارس كاسبر شمايكل ليكون بديلا لديفيد دي خيا الإسباني.

كاسبر شمايكل النادي : ليستر سيتي مانشستر يونايتد

فالفريق الإنجليزي يريد حارسا جيدا إضافيا في قائمته بخلاف حامي عرينه الأول دي خيا الإسباني.

ورغم أن عقد شمايكل مع ليستر سيتي يمتد إلى 2023 إلى أن الحصول عليه أسهل وأرخص من ياك أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد وفقا للصحيفة، وتود أندية عديدة الحصول على خدمات الأخير منها تشيلسي.

وبدأ يونايتد البحث عن حارس مرمى إضافي بعد أخطاء لدي خيا كلفت الفريق في الموسم الحالي، لكن يبقى الأخير هو رقم 1 في فريق الشياطين الحمر.

وشمايكل هو نجل بيتر شمايكل الحارس الأسبق للدنمارك ومانشستر يونايتد.

لعب شمايكل الأب في يونايتد 8 مواسم توج خلالها بـ15 لقبا.

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