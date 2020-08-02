صن: مانشستر يونايتد يفكر في شمايكل

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 10:25

كتب : FilGoal

كاسبر شمايكل

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يفكر في انتداب الحارس كاسبر شمايكل ليكون بديلا لديفيد دي خيا الإسباني.

فالفريق الإنجليزي يريد حارسا جيدا إضافيا في قائمته بخلاف حامي عرينه الأول دي خيا الإسباني.

ورغم أن عقد شمايكل مع ليستر سيتي يمتد إلى 2023 إلى أن الحصول عليه أسهل وأرخص من ياك أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد وفقا للصحيفة، وتود أندية عديدة الحصول على خدمات الأخير منها تشيلسي.

أخبار متعلقة
أقيل بعد 13 مباراة.. والتر زينجا: وقعت على عقد بشرط من المستحيل تحقيقه إنتر: ما الذي ينقصنا عن يوفنتوس؟ عقلية الفوز.. وميسي سيعتزل في برشلونة مارتينيز باكيا: في السابق كنا نحني رؤوسنا عندما نتأخر في النتيجة.. والآن تشاهدون تطورنا جاتوزو وإنزاجي يعلقان على تراشق الألفاظ بينهما وشجار الفريقين

وبدأ يونايتد البحث عن حارس مرمى إضافي بعد أخطاء لدي خيا كلفت الفريق في الموسم الحالي، لكن يبقى الأخير هو رقم 1 في فريق الشياطين الحمر.

وشمايكل هو نجل بيتر شمايكل الحارس الأسبق للدنمارك ومانشستر يونايتد.

لعب شمايكل الأب في يونايتد 8 مواسم توج خلالها بـ15 لقبا.

اقرأ أيضا:

أرسنال يفوز بكأس إنجلترا

رئيس برشلونة يفتح النار على أرتور

رسالة من مؤمن زكريا عبر تويتر

قائمة هدافي الدوري الإيطالي منذ مطلع الألفية

كوكا لاعب الشهر في الدوري اليوناني

مانشستر يونايتد شمايكل
نرشح لكم
أخر الأخبار
ساري مبررا تراجع يوفنتوس: عقليتنا تأثرت بعد إسقاط لاتسيو 3 دقيقة | أوروبا
جاتوزو: يمكنني مراقبة ميسي في أحلامي أو البلايستيشن فقط 5 دقيقة | أوروبا
كونتي يرد على تقارير ضم ميسي مجددا: أعرف فقط ما علي فعله لأحصل على لوكاكو 19 دقيقة | أوروبا
صن: مانشستر يونايتد يفكر في شمايكل 40 دقيقة | أوروبا
أقيل بعد 13 مباراة.. والتر زينجا: وقعت على عقد بشرط من المستحيل تحقيقه 9 ساعة | أوروبا
إنتر: ما الذي ينقصنا عن يوفنتوس؟ عقلية الفوز.. وميسي سيعتزل في برشلونة 10 ساعة | أوروبا
مارتينيز باكيا: في السابق كنا نحني رؤوسنا عندما نتأخر في النتيجة.. والآن تشاهدون تطورنا 10 ساعة | أوروبا
جاتوزو وإنزاجي يعلقان على تراشق الألفاظ بينهما وشجار الفريقين 10 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك