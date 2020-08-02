بعد تصريحات عبد الحفيظ.. التظلمات لـ في الجول: هذا هو الطريق الوحيد لتخفيف عقوبة كهربا

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 16:53

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - كهربا - الأهلي - سموحة

كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن الأهلي، ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، لا يحق لهما التقدم بتظلم جديد على العقوبة الموقعة على اللاعب بسبب أحداث مباراة السوبر.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت كهربا ضمن آخرين بالإيقاف لنهاية الموسم، قبل أن تقوم لجنة الاستئناف بتخفيض العقوبة إلى 10 مباريات فقط، قبل أن يصرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي مؤخرا أن النادي سيقدم تظلما جديدا على العقوبة.

وقال الشوربجي لـ FilGoal.com: "لا يمكن للأهلي أو كهربا التظلم على العقوبة التي صدرت ومرت الفترة القانونية بالاعتراض عليها".

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وأضاف "رأي اللجنة بات ونهائي ولا يمكن الطعن عليه وفق الأسباب والمعطيات التي صدر بسببها القرار، ومنها ما قدمه الأهلي من دفوع في القضية وقتها".

ولكن الشوربجي استدرك "يمكن للأهلي تقديم التماس للجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد المرة بإعادة فتح القضية لوجود أدلة جديدة ومعطيات وأسباب تم اكتشافها تصب في صالح اللاعب، من وجهة نظر النادي إن وجدت".

وأتم "عندها إذا وافقت اللجنة الخماسية سيتم استطلاع رأي لجنة التظلمات التي سوف تنظر لهذه الأدلة والأسباب وهل هي تستحق إعادة نظر الموضوع أم لا تصلح".

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات، قبل أن تندلع مشادة كبرى أوقف على إثرها كهربا، وإمام عاشور، ضمن آخرين. (طالع التفاصيل)

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