مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: لا نعرف سببا لتأخر المسحة السادسة

وصف مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي تأخر إجراء المسحة السادسة للكشف عن فيروس كورونا لفريقه بـ "الأمر الذي يدعو للخطورة".

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كيف نجري المسحة الخامسة يوم 27 يوليو، والسادسة يوم 12 أغسطس؟ المساحة الزمنية كبيرة بين المسحتين مع عودة اللاعبين مع إجازة عيد الأضحى، هذه أمور تدعو للخطورة".

وأردف "كل الأندية أجرت المسحة السادسة، فلم التأخير لنا ونحن سنستأنف التدريبات اليوم الأحد بعد راحة 3 أيام".

وفي المقابل، طلب ديدييه جوميز المدير الفني للفريق من الجهاز الإداري، استيضاح أسباب عدم انضمام اللاعبين الأجانب رغم اقتراب خوض الفريق لمواجهته الرسمية الأولى ضد المصري يوم 14 أغسطس.

وفي وقت سابق، جدد أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي، المطالبة للاتحاد المصري لكرة القدم، بتسهيل عودة اللاعبين الأجانب لـ مصر وانخراطهم في صفوف الفريق.

وقال السلحدار عبر FilGoal.com: "الإسماعيلي قدّم طلبا للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن عودة اللاعبين الأجانب، وسرعة انضمامهم لتدريبات واستعدادات الفريق".

وأضاف: "لدينا 4 أجانب حتى اللحظة لم ينتظموا في تدريبات الفريق، ونحتاج تواجدهم حتى يستعدوا لخوض المباريات".

وواصل: "طلبنا من اتحاد الكرة سرعة إرسال الموافقات الأمنية لهؤلاء اللاعبين من أجل عودتهم للإسماعيلي قبل استئناف الدوري".

وأتم: "ننتظر وفاء اتحاد الكرة بتعهداته بشأن عودة اللاعبين الأجانب".

ولم ينتظم في تدريبات الدراويش سوى الغيني بيكيتي سيلفا.

فيما ينتظر الإسماعيلي انضمام كل من: العراقي همام طارق، والأوغندي باتريك كادو، والناميبي بينسون شيلونجو، والتونسي فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري، برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضها.

ويلعب الإسماعيلي أولى مبارياته الرسمية بعد استئناف النشاط يوم 14 أغسطس أمام المصري في دربي القناة على استاد برج العرب.

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