تقرير: يونايتد يحدد سعر سانشيز لإنتر

السبت، 01 أغسطس 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

حدد نادي مانشستر يونايتد سعر مهاجمه أليكسيس سانشيز إذا ما أراد إنتر ميلان ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وطلب نادي مانشستر يونايتد من إنتر مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات سانشيز.

صاحب الـ31 عاما يعود إلى أولد ترافورد هذا الأسبوع بعد انتهاء إعارته إلى إنتر بنهاية الموسم في الدوري الإيطالي.

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وكان مانشستر يونايتد قد رفض طلب إنتر بتمديد إعارة اللاعب لمدة شهر حتى ينهي بطولة الدوري الأوروبي معه، وحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن يونايتد لا يغرب في تعزيز قوة منافس له في البطولة، كما أنه يسعى لبيع لاعبه.

ويرغب إنتر في ضم اللاعب بشكل نهائي، لكنه يعاني بسبب راتبه الكبير، إذ يتقاضى سانشيز مبلغ 560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ويتبقى له عامين في عقده مع يونايتد.

ودفع يونايتد مبلغ 175 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لتغطية جزء من راتب سانشيز خلال فترة إعارته مع إنتر.

سانشيز شارك مع إنتر في 28 مباراة بكل المسابقات خلال فترة إعارته، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10 آخرين.

ولعب النجم التشيلي بقميص يونايتد في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 آخرين.

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