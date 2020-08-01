العراقي وأموتو ووادي في قائمة المصري ضد الزمالك.. وغياب طقطق وسيمبوري

أعلن النادي المصري يوم السبت قائمة لاعبيه المختارين لدخول معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الخميس مع استئناف الدوري المصري الممتاز.

ويغيب مفتاح طقطق وسعيدو سيمبوري عن القائمة بعد قرار الفريق معاقبة اللاعبين وإبعادهما عن مواجهة الزمالك، بينما يتواصل غياب أحمد جمعة بسبب الإصابة.(طالع التفاصيل)

وجاءت القائمة التي تضم 25 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة

الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي وعمر كمال وأحمد يوسف

وسط الملعب: عمرو موسى وفريد شوقي وايزي ايميكا وأحمد ياسر وعبد الناصر محمد ومحمد جابر وحجاج عويس وإسلام عطية وحسن علي وأحمد عادل وأيمن ندا وعبد الرحمن زين ومحمد زكريا وزياد فرج

الهجوم: محمود وادي وأوستين أموتو

ويلعب المصري ضد مضيفه الزمالك في ملعب برج العرب ثم يواجه حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد ومصر المقاصة.

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

ما التشكيل الأمثل للمصري أمام الزمالك؟

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