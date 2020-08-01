توخيل يرد بحدة على سؤال صحفي: اعطني فريقا يسجل 5 أهداف في كل مباراة

استنكر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان سؤال صحفي لماذا لم يسجل الفريق إلا هدفا واحدا في آخر مباراتين.

ورد الألماني بحدة على السؤال الذي تلقاه في مؤتمر صحفي بعد فوز الفريق بكأس الدوري الفرنسي بركلات الترجيح على حساب ليون يوم الجمعة.

وتوج باريس بالدوري واقتنص كأس فرنسا بإسقاط سانت ايتيان بهدف منذ أيام وحصل على كأس الدوري منذ ساعات ويستعد لمواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر ردا على السؤال:"حسنا، ما المشكلة؟ نعم، نحن محظوظون. تستطيع كتابة ذلك. إنه الشيء الوحيد، أننا محظوظون. هكذا الأمر، لا جودة لدينا، فقط الحظ".

وأضاف المدرب الأسبق لدورتموند "هذه كرة القدم، هذه كرة القدم. فقط كرة القدم. هل تعرف نتيجة ليفربول ضد برشلونة في برشلونة؟ كيف لعبوا ومن ثم فازوا باللقب؟ اعطني فريقا يسجل 4 أو 5 أهداف في كل مباراة، غير ممكن".

واستمر غاضبا "لكنكم تبحثون دائما عن شيء سلبي، 99 نقطة إيجابية لكن لا، سننظر إلى النقطة المائة السلبية. سنبحث عن المشاكل. لا توجد مشكلة، لقد فزنا. لن أعتذر عن مشكلة تسجيل الأهداف. منذ كم مباراة لم نسجل؟ لا نحتاج للبحث عن أعذار لذلك".

وصمد ليون على مدار 120 دقيقة قبل أن يسقط بركلات الترجيح ليقتنص الباريسيون لقبهم المحلي الثالث في الموسم الحالي.

ويواجه باريس فريق أتالانتا في البرتغال في 12 أغسطس وإذا تأهل للدور نصف النهائي سيلعب ضد لايبزيج الألماني أو أتليتكو مدريد الإسباني.

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