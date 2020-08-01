الزمالك: بنشرقي وأوناجم يصلان القاهرة يوم الأحد
السبت، 01 أغسطس 2020 - 14:01
كتب : أحمد شوقي صلاح
يصل المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك إلى القاهرة غدا الأحد.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
محمد أوناجم
النادي : الزمالك
ويعود الثنائي للقاهرة قادما من المغرب عبر ترانزيت في دبي وفقا لما أعلنه موقع الزمالك الرسمي.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تواصلا مستمرا بين إدارة النادي والسفارة المصرية في المغرب لتنسيق عودة الثنائي.
ووجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة الشكر إلى السفير المصرى فى المغرب بعد جهوده فى تسهيل مهمه عودة اللاعبين.
وصرّح أمير مرتضى سابقا أن سبب تأخر عودة الثنائي إلى مصر بسبب "الاعتماد على حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى، لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة الوصول إلى مصر".
ويفتقد الزمالك للثنائي المحترف فقط من بين لاعبيه الأجانب بعدما عاد فرجاني ساسي التونسي وكابونجو كاسونجو الكونغولي إلى القاهرة.
ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس بمواجهة المصري البورسعيدي.
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