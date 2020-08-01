الزمالك: بنشرقي وأوناجم يصلان القاهرة يوم الأحد

السبت، 01 أغسطس 2020 - 14:01

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - الزمالك - زيسكو

يصل المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك إلى القاهرة غدا الأحد.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

ويعود الثنائي للقاهرة قادما من المغرب عبر ترانزيت في دبي وفقا لما أعلنه موقع الزمالك الرسمي.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تواصلا مستمرا بين إدارة النادي والسفارة المصرية في المغرب لتنسيق عودة الثنائي.

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ووجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة الشكر إلى السفير المصرى فى المغرب بعد جهوده فى تسهيل مهمه عودة اللاعبين.

وصرّح أمير مرتضى سابقا أن سبب تأخر عودة الثنائي إلى مصر بسبب "الاعتماد على حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى، لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة الوصول إلى مصر".

ويفتقد الزمالك للثنائي المحترف فقط من بين لاعبيه الأجانب بعدما عاد فرجاني ساسي التونسي وكابونجو كاسونجو الكونغولي إلى القاهرة.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس بمواجهة المصري البورسعيدي.

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