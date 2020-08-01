مواعيد مباريات السبت 1 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. نهائي مرتقب بين أرسنال وتشيلسي

السبت، 01 أغسطس 2020 - 10:25

كتب : FilGoal

جندوزي - كانتي - أرسنال - تشيلسي

ينطلق في تمام الساعة 6:30 مساء نهائي كأس الاتحاد بين أرسنال وتشيلسي، وتنقل قناة beIN Sports 1 & 2 المباراة المرتقبة.

وتبدأ الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي وتجري مباريات مرتقبة الساعة 8:45 مساء.

فيلعب نابولي ضد لاتسيو وتنقل قناة beIN Sports 5 المباراة، ويواجه يوفنتوس البطل فريق روما وتنقل قناة beIN Sports 4 المباراة، ويستضيف أتالانتا نادي إنتر ميلان وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.

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ويجري اليوم السبت أيضا نهائي كأس البرتغال بين العملاقين بورتو وبنفيكا، ويستأنف الدوري التونسي بعد غياب أشهر.

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