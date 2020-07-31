صفقة نابولي الأغلى في تاريخه.. حقيقة رفض الزمالك التعاقد مع أوسيمين عام 2015

مع إعلان نادي نابولي الإيطالي تعاقده مع الموهبة النيجيرية فيكتور أوسيمين، بدأ الحديث عن اقتراب اللاعب في وقت سابق من الزمالك عام 2015 بترشيح من نجم القلعة البيضاء إيمانويل أمونيكي، فما حقيقة ذلك؟

فيكتور أوسيمين صاحب الـ 21 عاما لفت الأنظار بشدة مع ليل الفرنسي، لينجح نابولي في الظفر بخدماته ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإيطالي.

وظهر اسم المهاجم أوسيمين في الوسط الرياضي المصري، ليس للحديث عن صفقة نابولي الجديدة، ولكن للحديث عن "اللاعب كان مرشحا للانضمام للزمالك عندما كان في الـ 17 من عمره مع منتخب نيجيريا للناشئين تحت قيادة أمونيكي".

الحديث المتداول جعلنا نتواصل مع أمونيكي لمعرفة حقيقة الأمر، والأخير قال: "لم يحدث مطلقا أنني قد تحدثت مع أحد من الزمالك حول فيكتور أوسيمين سواء خلال فترة تدريبي لمنتخب الناشئين أو بعد ذلك".

وأردف في حواره مع FilGoal.com "بكل تأكيد لن أتأخر عن الزمالك في أي شئ. لكن بخصوص هذا الأمر لم يحدث نهائيا".

وأضاف " أوسيمين كان أفضل لاعب في كأس العالم للناشئين وحصل على اهتمام من أندية عديدة ولكن لا أتذكر أن الزمالك كان من تلك الأندية".

وقدم فيكتور أداءً أكثر من رائع في كأس العالم للناشئين وقاد بلاده لحصد اللقب حيث تصدر ترتيب الهدافين بعد أن نجح في تسجيل 10 أهداف بالبطولة.

وتنص لوائح الكرة في نيجيريا على أن اللاعب دون الـ 18 عاما ولا يلعب لفريق تابع لرابطة الأندية الاحترافية، فـ الإتحاد النيجيري يكون مسؤولا بشكل كامل عن مستقبل اللاعب فيما يخص العروض الاحترافية خارج نيجيريا التي تأتي له.

خلال تلك الفترة كان يلعب فيكتور في أكاديمية ألتميت سترايكرز وهى أكاديمية غير احترافية مما يعني تابعية اللاعب للوائح الإتحاد النيجيري.

وحول هذا الأمر، تحدث FilGoal.com مع شيهو ديكو رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد النيجيري وعضو لجنة المسابقات بالإتحاد الإفريقي.

وقال شهيو ديكو: "لدينا لوائح تنظم مستقبل اللاعب في حالة أنه لا يمتلك أي عقد في أي فريق احترافي".

وفسر "الهدف من ذلك هو حماية حقوق اللاعب والحفاظ على مستقبله، فيكتور أوسيمين وبعض من زملائه في الفريق كانت تنطبق عليهم بنود اللوائح لذلك كان الإتحاد النيجيري هو المنوط بالتفاوض مع الأندية الأخرى بخصوص هؤلاء اللاعبين".

وأشار "هذا ما حدث عند انتقال فيكتور أوسيمين ن إلى نادي فولفسبورج الألماني".

بعد كأس العالم للناشئين عام 2015 ظل المهاجم النيجيري في أكاديمية ألتيمت سترايكرز إلى أن انضم لنادي فولفسبورج في يناير عام 2017 وبدأ مشواره الأوروبي.

انضم لـ ليل الفرنسي من شارلوا البلجيكي ونجح في تسجيل 13 هدفا في 27 مباراة بالدوري الفرنسي.

ما كان يزيد صعوبة انضمام اللاعب للزمالك خلال تلك الفترة أن اوسمين لم يكن قد تجاوز عامه الـ 18 وهو ما يتعارض مع شروط الإقامة في مصر بالنسبة للاعب الأجنبي.

إذ كان يتعين على الزمالك توفير أولا عمل وإقامة لوالد اللاعب، ثم يكمل عملية الإنتقال وهو ما كان يحتاج لوقت طويل من مسؤولي الزمالك.

في ختام حديثنا مع إيمانويل أمونيكي، علق الأخير عن انضمام فيكتور إلى نابولي، قائلا: "سعيد للغاية من أجله هو مثل ابني".

وأوضح "لقد تدرب تحت يدي منذ أن كان صغيرا وتظهر جودته الكبيرة في أنه نجح في التدرج سريعا بين الأندية الأوروبية واختياره اللعب لنابولي خطوة جيدة له حيث ما زال يحتاج إلى التطور وهذا ما سيتوافر له في بيئة نابولي".

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