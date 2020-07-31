ميدو: تقليص أعضاء الجمعية العمومية أول خطوة لإصلاح الكرة المصرية

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 22:59

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - ميدو

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك ومهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتمديد عمل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لأربعة أشهر مقبلين.

هذا بالإضافة لإشادته برغبة اتحاد الكرة في تقليص أعضاء الجمعية العمومية إلى 95 بدلا من 225.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "مد الفيفا للجنة الخماسية لأربعة أشهر هو انتصار كبير للدولة المصرية التي حاربت من أجل ان يتم الدعوة لجمعية عمومية بالتصنيف الجديد".

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وأضاف "وهو مايعني أن الانتخابات القادمة سيصوت فيها 95 نادي فقط وهو اكبر انتصار على الفاسدين الذين حاولوا جاهدين مع الفيفا أن يشارك في الانتخابات 225 نادي".

وأكمل ميدو "قصر التصويت على 95 نادي هو أول خطوة للإصلاح وهو قرار استقتل البعض على عدم تنفيذه، الكرة المصرية تأخذ خطوات للأمام نحو الإصلاح والدولة المصرية بقرار اليوم تثبت أنها إقوى من أي شخص".

وأتم "95 نادي معناه جمعية عمومية محترمة مش هتختار عضو بعشوة ولا بياتة ده معناه مجلس إدارة اتحاد قوي وأشخاص يستحقوا إدارة الكرة المصرية".

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