ميدو: تقليص أعضاء الجمعية العمومية أول خطوة لإصلاح الكرة المصرية

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك ومهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتمديد عمل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لأربعة أشهر مقبلين.

هذا بالإضافة لإشادته برغبة اتحاد الكرة في تقليص أعضاء الجمعية العمومية إلى 95 بدلا من 225.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "مد الفيفا للجنة الخماسية لأربعة أشهر هو انتصار كبير للدولة المصرية التي حاربت من أجل ان يتم الدعوة لجمعية عمومية بالتصنيف الجديد".

وأضاف "وهو مايعني أن الانتخابات القادمة سيصوت فيها 95 نادي فقط وهو اكبر انتصار على الفاسدين الذين حاولوا جاهدين مع الفيفا أن يشارك في الانتخابات 225 نادي".

مد الفيفا للجنه الخماسية لاربعة أشهر هو انتصار كبير للدولة المصرية التي حاربت من اجل ان يتم الدعوة لجمعية عمومية بالتصنيف الجديد وهو مايعني ان الانتخابات القادمة سيصوت فيها ٩٥ نادي فقط وهو اكبر انتصار على الفاسدين الذين حاولوا جاهدين مع الفيفا ان يشارك في الانتخابات ٢٢٥ نادي!! — Mido (@midoahm) July 31, 2020

وأكمل ميدو "قصر التصويت على 95 نادي هو أول خطوة للإصلاح وهو قرار استقتل البعض على عدم تنفيذه، الكرة المصرية تأخذ خطوات للأمام نحو الإصلاح والدولة المصرية بقرار اليوم تثبت أنها إقوى من أي شخص".

قصر التصويت على ٩٥ نادي هو اول خطوه للاصلاح وهو قرار استقتل البعض على عدم تنفيذه!! الكرة المصرية تأخذ خطوات للامام نحو الاصلاح والدولة المصرية بقرار اليوم تثبت انها اقوى من اي شخص!! — Mido (@midoahm) July 31, 2020

وأتم "95 نادي معناه جمعية عمومية محترمة مش هتختار عضو بعشوة ولا بياتة ده معناه مجلس إدارة اتحاد قوي وأشخاص يستحقوا إدارة الكرة المصرية".

٩٥ نادي معناه جمعية عمومية محترمة مش هتختار عضو بعشوه ولا بياته!! ده معناه مجلس ادارة اتحاد قوي واشخاص يستحقوا ادارة الكرة المصرية.. — Mido (@midoahm) July 31, 2020

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