ربيعة: تسرعت في إنهاء احترافي الأوروبي.. لكن لم أرغب أن أصبح موظفا

السبت، 01 أغسطس 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - طنطا - الدوري المصري

قال رامي ربيعة لاعب الأهلي إنه تسرع في إنهاء تجربته الاحترافية بعد عام من انتقاله لسبورتنج لشبونة مؤكدا أنه كان عليه أن يتحلى بالصبر.

وقال ربيعة عبر قناة ناديه التليفزيونية: "ندمت على نهاية مشواري الاحترافي سريعا لكنني لم أندم على العودة للأهلي".

وأوضح "كنت أريد إكمال مسيرتي في أوروبا وقراري بإنهاء تلك التجربة كان خاطئا".

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وتابع "لم أكن أرغب في أن أصبح موظفا في سبورتنج لشبونة كنت أريد اللعب وأبلغت وكيل أعمالي البرتغالي في ذلك الوقت إنني على استعدادا للذهاب لناد أقل للعب".

وأكمل "فوجئت أن ذلك الوكيل لم يفعل أي شيء عكس وعوده لي بأنه يبحث عن عرض لي ثم جاء الأهلي وطلب عودتي وعدت".

وأتم "انتقلت لسبورتنج لشبونة للعب في الفريق الأول ووجدت نفسي بالفريق الرديف وذلك الأمر كان صعبا".

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