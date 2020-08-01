ربيعة: حرمت نفسي من الكرة لعام للانتقال إلى الأهلي.. وليس لدي إصابة مزمنة

السبت، 01 أغسطس 2020 - 00:01

كتب : FilGoal

مران الأهلي - 9 يوليو 2020

كشف رامي ربيعة أنه ظل لمدة عام لا يلعب كرة القدم من أجل إسقاط نفسه من قائمة نادي السكة الحديد من أجل الانضمام إلى الأهلي.

وتحدث رامي ربيعة لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "كنت ألعب في نادي السكة الحديد ووالدي رأى إنني أستطيع اللعب في مستوى أعلى وذهبنا لاختبارات الأهلي ونجحت".

وأكمل "والدي فاجأ بدر رجب مدرب ناشئي الأهلي في ذلك الوقت إنني مقيد في قائمة السكة الحديد والأخير قال إن هناك مشكلة بين الناديين بسبب محمد بركات في وقت سابق لذا لن يستطيع ضمي".

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وتابع "بدر رجب اقترح على والدي إسقاطي من قائمة السكة الحديد ثم الانتقال للأهلي، وبالفعل والدي منعني من اللعب مجددا وقال لمسؤولي السكة إنني رسبت في دراستي في المرحلة الابتدائية ولن ألعب الكرة".

وأضاف ربيعة "ظل الوضع هكذا لمدة عام إلى أن تم رفع اسمي من قائمة السكة الحديد وعدنا للأهلي وبدأت مسيرتي معه".

وعما يقال حول معاناته من إصابة مزمنة أجاب "ليس لدي إصابة مزمنة لم تتكرر إصابة لدي مرة في الظهر ومرة في الركبة وهذا طبيعي للاعب كرة القدم".

وأتم ربيعة "كيف أعاني من إصابة مزمنة وألعب في الأهلي أو أجتاز الفحص الطبي في سبورتنج لشبونة سابقا؟".

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