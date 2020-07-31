أحمد السيد يكشف اسمه الحقيقي لأول مرة ويحكي موقفا كوميديا مع الأهلي في الجزائر

كشف أحمد السيد مدافع الأهلي السابق عن اسمه الحقيقي لأول مرة، فيما سرد موقفين كوميديين أثناء تواجده مع الأهلي.

أحمد السيد النادي : الاتحاد السكندري الأهلي

وقال أحمد السيد لـ أون تايم سبورتس: "اسمي الحقيقي أحمد سيد. عم جٌمعة شيخ الإداريين في الأهلي هو من أسماني أحمد السيد. قال لي أحمد سيد اسم موظف لكن الـ (ال) تُعطي هيبة للاعب مثل عبد الواحد السيد وطارق السيد وطارق السعيد".

وتحدث أحمد السيد أيضا عن موقف حسام عاشور الأخير واستبعاده من الأهلي، فقال "حسام عاشور خانه التعبير في الفيديو الذي نشره على السوشيال ميديا. هو من الشخصيات المحترمة التي تعرف ثقافة الاعتذار وأعتقد بأنه حاليا يريد الاعتذار لمجلس الإدارة وآمل أن تتقبل الإدارة اعتذاره".

وأضاف "أما الجماهير فأتمنى أن تغفر له وتتذكر أنه الأكثر تتويجا بالبطولات مع الأهلي. نصيحتي الحالية له هي الاعتزال".

مدافع الأهلي السابق حكى بعض المواقف الكوميدية أثناء تواجده في الأهلي، فقال "في أحد السفريات مع الأهلي في إفريقيا، سرقت أنا ومعتز إينو وحسام عاشور مفتاح غرفة تخزين الطعام من صدر طباخ البعثة أثناء نومه لنأكل في الليل".

وأتبع "حسام البدري أمسك بنا أثناء الأكل ولولا وجود أحمد حسن معنا لعاقبنا بشدة. قال لنا (إيه يا أحمد بتاكلوا؟ جعان؟ طيب خلاص تمام)".

وحكى موقف آخر في الجزائر قائلا "كنا نواجه شبيبة القبائل في الجزائر وسجلنا هدفا صحيحا لـ محمد شوقي والحكم ألغاه بداع التسلل، وحدثت مشادات عنيفة".

واستمر "وقفت في منتصف الملعب تنفيذا لنصيحة سابقة ربيع ياسين بالابتعاد عن موقع أي شجار لتفادي الإيقاف بالخطأ في تقرير الحكم أو ما إلى ذلك".

وأتم "كنت أحرك يدي بالصدفة أثناء قدوم أحد لاعبي الشبيبة فاصطدمت في أنفه بقوة وظن أنني أضربه. ركض خلفي طوال الملعب وأنا أقسم له بأنني لا أقصد وفي المقابل يرد هو بسيل من الشتائم".

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