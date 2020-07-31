أحمد السيد يكشف اسمه الحقيقي لأول مرة ويحكي موقفا كوميديا مع الأهلي في الجزائر

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 22:08

كتب : FilGoal

أحمد السيد

كشف أحمد السيد مدافع الأهلي السابق عن اسمه الحقيقي لأول مرة، فيما سرد موقفين كوميديين أثناء تواجده مع الأهلي.

أحمد السيد

النادي : الاتحاد السكندري

الأهلي

وقال أحمد السيد لـ أون تايم سبورتس: "اسمي الحقيقي أحمد سيد. عم جٌمعة شيخ الإداريين في الأهلي هو من أسماني أحمد السيد. قال لي أحمد سيد اسم موظف لكن الـ (ال) تُعطي هيبة للاعب مثل عبد الواحد السيد وطارق السيد وطارق السعيد".

وتحدث أحمد السيد أيضا عن موقف حسام عاشور الأخير واستبعاده من الأهلي، فقال "حسام عاشور خانه التعبير في الفيديو الذي نشره على السوشيال ميديا. هو من الشخصيات المحترمة التي تعرف ثقافة الاعتذار وأعتقد بأنه حاليا يريد الاعتذار لمجلس الإدارة وآمل أن تتقبل الإدارة اعتذاره".

أخبار متعلقة
جمعة: لو كنت في الأهلي أو الزمالك لما غادرت المنتخب.. وإيهاب جلال ظلم بعض لاعبي المصري أكرم توفيق: أفضل الإعارة لو لن أشارك مع الأهلي باستمرار باسم علي وإسلام محارب يتحدثان عن الخوف من الموت ضد الترجي.. وأسباب الرحيل من الأهلي كهربا يتغنى بـ ثنائي الأهلي الشاب ويكشف كواليس حديثه مع فايلر

وأضاف "أما الجماهير فأتمنى أن تغفر له وتتذكر أنه الأكثر تتويجا بالبطولات مع الأهلي. نصيحتي الحالية له هي الاعتزال".

مدافع الأهلي السابق حكى بعض المواقف الكوميدية أثناء تواجده في الأهلي، فقال "في أحد السفريات مع الأهلي في إفريقيا، سرقت أنا ومعتز إينو وحسام عاشور مفتاح غرفة تخزين الطعام من صدر طباخ البعثة أثناء نومه لنأكل في الليل".

وأتبع "حسام البدري أمسك بنا أثناء الأكل ولولا وجود أحمد حسن معنا لعاقبنا بشدة. قال لنا (إيه يا أحمد بتاكلوا؟ جعان؟ طيب خلاص تمام)".

وحكى موقف آخر في الجزائر قائلا "كنا نواجه شبيبة القبائل في الجزائر وسجلنا هدفا صحيحا لـ محمد شوقي والحكم ألغاه بداع التسلل، وحدثت مشادات عنيفة".

واستمر "وقفت في منتصف الملعب تنفيذا لنصيحة سابقة ربيع ياسين بالابتعاد عن موقع أي شجار لتفادي الإيقاف بالخطأ في تقرير الحكم أو ما إلى ذلك".

وأتم "كنت أحرك يدي بالصدفة أثناء قدوم أحد لاعبي الشبيبة فاصطدمت في أنفه بقوة وظن أنني أضربه. ركض خلفي طوال الملعب وأنا أقسم له بأنني لا أقصد وفي المقابل يرد هو بسيل من الشتائم".

اقرأ أيضا:

هل يكرر عبد الله السعيد ما حدث من 66 عاما

صلاح: هذا كان سيصير حالنا لو خسرنا دوري الأبطال

توماس "الترينتشي" كارلوفيتش.. مارادونا الذي لم يكن

رمضان خارج حسابات هدرسفيلد

تصريحات مثيرة من جوارديولا عن زيدان

في الدوري الأهلي أحمد السيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
صفقة نابولي الأغلى في تاريخه.. حقيقة رفض الزمالك التعاقد مع أوسيمين عام 2015 9 دقيقة | أوروبا
أحمد السيد يكشف اسمه الحقيقي لأول مرة ويحكي موقفا كوميديا مع الأهلي في الجزائر 28 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - تمديد عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر 50 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: أوزيل يتواجد في تركيا ويغيب "عن مدرجات" نهائي الكأس ساعة | الدوري الإنجليزي
جمعة: لو كنت في الأهلي أو الزمالك لما غادرت المنتخب.. وإيهاب جلال ظلم بعض لاعبي المصري ساعة | الدوري المصري
رئيس نابولي: لن نخفض سعر ميليك لبيعه.. وسيكون من الحزين رحيل كوليبالي ولكن ساعة | أوروبا
مباشر نهائي كأس الرابطة - سان جيرمان (0) (0) ليون.. خروج إيكاردي 2 ساعة | أوروبا
كوبو: هدفي العودة لـ ريال مدريد.. وألعب في الدوري الأفضل في العالم 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك