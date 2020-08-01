الإسماعيلي يبحث خوض وديتين قبل عودة الدوري

يبحث الإسماعيلي إمكانية خوض وديتين قبل استئناف الدوري في السادس من أغسطس المقبل.

أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي قال لـ FIlGoal.com: "ديديه جوميز المدير الفني يرغب في خوض وديتين خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "الفريق خاض 4 مباريات ودية، ونهدف إقامة مباراتين في إطار الاستعدادات المكثفة لاستئناف المسابقة".

وأكمل "الجهاز الفني يحاول توفير ما يحتاجه كل لاعب من عناصر يفتقدها بالإضافة لاستكمال القوام الأساسي للفريق الذي سيعتمد عليه في المباريات الرسمية".

وأتم "نعمل على تعويض الغيابات بسبب غياب الأجانب الذين لم يصلوا بعد من خلال الاعتماد على اللاعبين الذين يملكون القدرة على اللعب في أكثر من مركز ويمتلكون المرونة التكتيكية".

الإسماعيلي خاض 4 وديات فتعادل مع أسوان ومصر للمقاصة بنتيجة 1-1 لكل فريق، وخسر من نادي مصر 1-0 وفاز على المقاصة 3-1.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري، برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضها.

ويلعب الإسماعيلي أولى مبارياته الرسمية بعد استئناف النشاط يوم 14 أغسطس أمام المصري في دربي القناة على استاد برج العرب.

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