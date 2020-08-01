خبر في الجول - المصري يغرم طقطق وينذر سيمبوري بسبب عدم الالتزام بتعليمات العشري

علم FilGoal.com أن النادي المصري قرر تغريم لاعبه مفتاح طقطق وإنذار اللاعب سعيدو سيمبوري بعدما أهمل الثنائي تعليمات طارق العشري مدرب الفريق.

وكشف FilGoal.com يوم الجمعة أن المصري قرر استبعاد اللاعبين من مباراة الزمالك المقرر لها يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز بسبب عدم الالتزام بالواجبات الدفاعية التي أقرها المدير الفني.

وأوضح مصدر في المصري أن النادي قرر تغريم الليبي طقطق (24 عاما) مبلغا قدره 10 آلاف جنيه، ووجه إنذارا شديد اللهجة لسيمبوري (27 عاما) المنتمي لبوركينا فاسو.

وكشف المصدر أن المدرب قد يستعين باللاعبين أمام مضيفه حرس الحدود في 10 أغسطس المقبل بالجولة 18 للدوري، لكنه أصر على استبعادهما من مباراة الزمالك تطبيقا للائحة النادي و"لفرض مزيد من الالتزام والجدية".

ويلعب المصري بعد ذلك ضد الإسماعيلي والاتحاد ومصر المقاصة.

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

في غياب طقطق وسيمبوري، اختر التشكيل الأمثل للمصري ضد الزمالك

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