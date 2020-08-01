خبر في الجول - المصري يغرم طقطق وينذر سيمبوري بسبب عدم الالتزام بتعليمات العشري

السبت، 01 أغسطس 2020 - 13:46

كتب : أيمن عيد

مفتاح طقطق لاعب المصري يمر من خالد عبد الفتاح لاعب سموحة

علم FilGoal.com أن النادي المصري قرر تغريم لاعبه مفتاح طقطق وإنذار اللاعب سعيدو سيمبوري بعدما أهمل الثنائي تعليمات طارق العشري مدرب الفريق.

وكشف FilGoal.com يوم الجمعة أن المصري قرر استبعاد اللاعبين من مباراة الزمالك المقرر لها يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز بسبب عدم الالتزام بالواجبات الدفاعية التي أقرها المدير الفني.

وأوضح مصدر في المصري أن النادي قرر تغريم الليبي طقطق (24 عاما) مبلغا قدره 10 آلاف جنيه، ووجه إنذارا شديد اللهجة لسيمبوري (27 عاما) المنتمي لبوركينا فاسو.

أخبار متعلقة
رونالدو: اللعب لـ ميلان؟ شعرت بالخيانة من إنتر.. ولم أجد حلا مع كوبر رئيس نابولي: لو حدث شيء لفريقي في برشلونة سأفتح باب الجحيم ريكاردو كالافيوري.. من إصابة "لا تحدث إلا كل 10 سنوات" إلى الظهور الأول أمام يوفنتوس ليفركوزن: لم نتلق عرضا رسميا للاستغناء عن هافيرتز

وكشف المصدر أن المدرب قد يستعين باللاعبين أمام مضيفه حرس الحدود في 10 أغسطس المقبل بالجولة 18 للدوري، لكنه أصر على استبعادهما من مباراة الزمالك تطبيقا للائحة النادي و"لفرض مزيد من الالتزام والجدية".

ويلعب المصري بعد ذلك ضد الإسماعيلي والاتحاد ومصر المقاصة.

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

في غياب طقطق وسيمبوري، اختر التشكيل الأمثل للمصري ضد الزمالك

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت

ربيعة: تسرعت في إنهاء مشواري بأوروبا

ربيعة: حرمت نفسي من الكرة عاما لأعود إلى الأهلي

ميدو: تقليص أعضاء الجمعية العمومية أول طريق إصلاح الكرة المصرية

حقيقة رفض الزمالك لأوسيمين الأغلى في تاريخ نابولي

أحمد السيد مدافع الأهلي السابق يكشف اسمه الحقيقي

المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سبورت: صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر سيتي وبرشلونة 25 دقيقة | أوروبا
توخيل يرد بحدة على سؤال صحفي: اعطني فريقا يسجل 5 أهداف في كل مباراة 34 دقيقة | أوروبا
تحديد موعد عودة بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة 48 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يبحث خوض وديتين قبل عودة الدوري 59 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري يغرم طقطق وينذر سيمبوري بسبب عدم الالتزام بتعليمات العشري ساعة | مصر
رونالدو: اللعب لـ ميلان؟ شعرت بالخيانة من إنتر.. ولم أجد حلا مع كوبر ساعة | أوروبا
رئيس نابولي: لو حدث شيء لفريقي في برشلونة سأفتح باب الجحيم ساعة | دوري أبطال أوروبا
ريكاردو كالافيوري.. من إصابة "لا تحدث إلا كل 10 سنوات" إلى الظهور الأول أمام يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك