رئيس نابولي: لو حدث شيء لفريقي في برشلونة سأفتح باب الجحيم

السبت، 01 أغسطس 2020 - 13:20

كتب : FilGoal

دي لاورينتس

هدد دينو دي لاورينتس رئيس نابولي مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إذا أصيب فرد من فريقه بفيروس كورونا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأبدى دي لاورينتس تخوفه من مباراة ناديه ضد مضيفه برشلونة في 8 أغسطس في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا.

وقال دي لاورينتس في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"أتمنى، من أجل سلامة الجميع، أن لا يحدث شيء في برشلونة، وإلا سأفتح باب الجحيم".

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وواصل "تحدثنا مع يويفا عن الأمر، لكنهم لا يرون، لا يسمعون ولا يتكلمون".

وقرر يويفا في وقت سابق استكمال دوري أبطال أوروبا وإجراء المباريات في ملاعب الفرق المعنية حتى نهاية الدور ثمن النهائي.

وبعد ذلك تجري المباريات المتبقية من البطولة في البرتغال.

وتعادل نابولي في ملعبه ذهابا بهدف لمثله ويحتاج للتسجيل في ملعب كامب نو من أجل التأهل لدور الـ8.

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