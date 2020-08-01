ليفركوزن: لم نتلق عرضا رسميا للاستغناء عن هافيرتز

قال سيمون رولفس مدير باير ليفركوزن الألماني إن ناديه لم يتلق عرضا للاستغناء عن كاي هافيرتز، مشيرا إلى علمه برغبة أندية عديدة في ضم لاعب الوسط الألماني.

وصرح رولفس في مؤتمر صحفي "حتى الآن لم نتلق عرضا. نعرف أن هناك أندية مهتمة، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واستمر "قلنا مرارا إننا سننهي الموسم بكل اللاعبين الموجودين في القائمة، وهذا يتضمن هافيرتز. إنه مركز، هادئ حيال التقارير الصحفية، في مزاج جيد".

وزعمت تقارير أن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ مهتمة باللاعب البالغ عمره 21 عاما.

وكتبت بيلد الألمانية أن اللاعب يريد الانتقال إلى تشيلسي.

وأنهى ليفركوزن الدوري الألماني في المركز الخامس لكنه يستعد رينجرز الاسكتلندي يوم الخميس في إياب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

ويكفي ليفركوزن التعادل أو حتى الخسارة بهدفين دون رد للتأهل للدور ربع النهائي بعدما فاز ذهابا في اسكتلندا بنتيجة 3-1.

وقدم هافيرتز مستوى طيبا مع ليفركوزن في الموسم الحالي وشارك في 43 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

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