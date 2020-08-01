بيرلو: رفضت عروضا لتدريب أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت، 01 أغسطس 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

بيرلو

قال أندريا بيرلو نجم ميلان ويوفنتوس السابق ومدرب فريق تحت 23 عاما في الأخير إنه رفض عروضا من أندية كبيرة مفضلا بداية مشواره التدريبي مع فريقه الحالي.

وصرح بطل كأس العالم 2006 للصحفيين "وصلتني عروض من أندية في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز، لكني شعرت أن هذه الطريق هي الأنسب لبداية مسيرتي التدريبية".

واستمر لاعب الوسط السابق "عملت مع مدربين كثر، تعلمت كثيرا من الكل. (كارلو) أنشيلوتي، (مارشيلو) ليبي، (أنطونيو) كونتي و(ماسيميليانو) أليجري، لكن أعتقد أن كل شخص عليه أن يمضي في طريقه الخاص".

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وأضاف "فريقي عليه أن يلعب جيدا، دائما عليه أن يلعب ليفوز. كرهت الكثير من الأشياء عندما كنت لاعبا، ولا أريد أن أراها وأنا مدرب".

وأتم "(جوسيب) جوارديولا أم (زين الدين) زيدان؟ الكل يتمنى السير على دربهما، لكن عليك أن تستحق ذلك".

وأعلن يوفنتوس يوم الجمعة تعيين بيرلو مدربا لفريق تحت 23 عاما ليعود صاحب الـ41 عاما إلى نادي السيدة العجوز بعد 5 سنوات.

ولعب بيرلو في يوفنتوس من 2011 إلى 2015 وتوج مع الفريق بستة ألقاب قبل أن ينتقل إلى نيويورك سيتي.

وارتدى بيرلو قميص ميلان لعشرة مواسم توج خلالها بتسعة ألقاب قبل أن يتحول إلى يوفنتوس في صيف 2011.

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