لاكازيت: كأس الاتحاد فرصة لإنقاذ موسمنا

السبت، 01 أغسطس 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

ألكسندر لاكازيت يسجل هدفه ضد ليفربول

يرى أليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال أن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي سينقذ موسم فريقه بعدما احتل المركز الثامن في ترتيب الدوري وخرج من دور الـ32 في الدوري الأوروبي.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية قبل مواجهة تشيلسي يوم السبت في نهائي الكأس:"متحمسون لأننا نعرف أن بمقدورنا إنقاذ الموسم بلقب، وهو ما سيعني الكثير لنا وللجمهور".

وواصل "أنهينا الدوري في مركز سيئ، خسرنا ضد أولمبياكوس مبكرا في الدوري الأوروبي، لذا فقدنا العديد من أهدافنا. لهذا أقول إن التتويج قد ينقذ موسمنا".

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والفوز بكأس الاتحاد سيضمن لفريق المدفعجية المشاركة في الموسم المقبل من الدوري الأوروبي، وإلا لن يلعب النادي اللندني في بطولة قارية.

ويرى لاكازيت أن المشاركة في بطولة أوروبية تعزز موقف النادي في سوق الانتقالات.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 29 عاما "المشاركة الأوروبية مهمة. ستجلب مالا للنادي من أجل المستقبل. اللاعبون أصحاب الطموح يريدون اللعب في بطولة أوروبية، وأعتقد أن التعاقد مع لاعبين جدد والإبقاء على اللاعبين الحاليين سيكون أسهل بضمان الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي".

ويواجه أرسنال جاره تشيلسي في ملعب ويمبلي وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1 & 2.

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