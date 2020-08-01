توخيل يعترف بأفضلية أتالانتا قبل مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال

اعترف توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي أن أتالانتا الإيطالي لديه أفضلية والسرعة قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان حقق لقبي كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية متفوقا على سانت إيتيان وليون في أسبوع عقب استئناف النشاط الرياضي في فرنسا.

توخيل قال في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على ليون: "إنها حقيقة أن أتالانتا لديه الأفضلية بفضل سرعتهم ولياقة المباريات".

وتابع "خضنا مباراتين فقط وكانا مباراتين نهائيتين، أتالانتا لديه أسلوب لعب وفريق قوي للغاية، لدينا 12 يوما للتحضير ولم أدرسهم بعد لأنني كنت أجهز فريقي لمواجهتي سانت إيتيان وليون".

وتعرض ماورو إيكاردي وليفين كورزاوا وتياجو سيلفا لإصابات عضلية في مواجهة ليون فواصل المدرب الألماني: "ماركينيوس وتياجو سيلفا يعانيان من شد عضلي، بينما قد تكون إصابة كورزاوا صغيرة".



















































وعن كيليان مبابي وإمكانية غيابه عن المباراة أضاف "بدونه نفتقد السرعة في الهجوم، لذلك علينا البحث عن حلول أخرى، سجلنا هدفا واحدا في 210 دقيقة لكن أغلبها يكون حظ".

وأتم "عندما تمتلك حظا بنسبة 99% تريد أن يكون دائما 100%، الناس تتعامل كأن الفوز بـ 4 ألقاب سهلا، لكنه ليس كذلك".

باريس توج بلقب الدوري الفرنسي رغم عدم استكماله وعاد لبسط سيطرته قبل بدء موسم جديد بلقبين جديدين.

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