آس: يوفنتوس هزم يونايتد في الصراع على خيمينيز

قالت صحيفة آس الإسبانية إن يوفنتوس ظفر باللاعب راؤول خيمينيز بعد صراع مع مانشستر يونايتد الذي يرغب أيضا في التعاقد مع المهاجم المكسيكي.

وكتبت آس أن خيمينيز (29 عاما)، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، سيختار الانتقال إلى بطل إيطاليا.

وزعمت شبكة RTP البرتغالية في وقت سابق أن خيمينيز اقترب كثيرا من الانتقال إلى يونايتد.

راؤول خيمينيز صاحب الـ 29 عاما انضم لـ ولفرهامبتون في 2018 على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يتمم النادي الإنجليزي ضمه بشكل نهائي.

المهاجم المكسيكي تألق في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 10 خلال ظهوره في 53 مباراة في كل البطولات.

ويستعد خيمينيز ورفاقه لمواجهة أولمبياكوس اليوناني يوم الخميس في إياب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

والتعادل بدون أهداف يكفي ولفرهامبتون بعدما تعادل ذهابا في اليونان بهدف لمثله.

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