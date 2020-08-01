آس: يوفنتوس هزم يونايتد في الصراع على خيمينيز

السبت، 01 أغسطس 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

أداما تراوري - راؤول خيمينيز - ولفرهامبتون

قالت صحيفة آس الإسبانية إن يوفنتوس ظفر باللاعب راؤول خيمينيز بعد صراع مع مانشستر يونايتد الذي يرغب أيضا في التعاقد مع المهاجم المكسيكي.

وكتبت آس أن خيمينيز (29 عاما)، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، سيختار الانتقال إلى بطل إيطاليا.

وزعمت شبكة RTP البرتغالية في وقت سابق أن خيمينيز اقترب كثيرا من الانتقال إلى يونايتد.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات السبت 1 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. نهائي مرتقب بين أرسنال وتشيلسي وفاة ستيفن تاتاو قائد الكاميرون التاريخي في مونديال 90 ربيعة: تسرعت في إنهاء احترافي الأوروبي.. لكن لم أرغب أن أصبح موظفا ثلاثية محلية.. سان جيرمان يحصد النسخة الأخيرة من كأس الرابطة الفرنسية

راؤول خيمينيز صاحب الـ 29 عاما انضم لـ ولفرهامبتون في 2018 على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يتمم النادي الإنجليزي ضمه بشكل نهائي.

المهاجم المكسيكي تألق في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 10 خلال ظهوره في 53 مباراة في كل البطولات.

ويستعد خيمينيز ورفاقه لمواجهة أولمبياكوس اليوناني يوم الخميس في إياب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

والتعادل بدون أهداف يكفي ولفرهامبتون بعدما تعادل ذهابا في اليونان بهدف لمثله.

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت

ربيعة: تسرعت في إنهاء مشواري بأوروبا

ربيعة: حرمت نفسي من الكرة عاما لأعود إلى الأهلي

ميدو: تقليص أعضاء الجمعية العمومية أول طريق إصلاح الكرة المصرية

حقيقة رفض الزمالك لأوسيمين الأغلى في تاريخ نابولي

أحمد السيد مدافع الأهلي السابق يكشف اسمه الحقيقي

خيمينيز يوفنتوس مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
توخيل يعترف بأفضلية أتالانتا قبل مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال 10 دقيقة | أوروبا
آس: يوفنتوس هزم يونايتد في الصراع على خيمينيز 22 دقيقة | أوروبا
تقارير: مشاكل عائلية تنهي موسم إيليتشيتش مع أتالانتا 24 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات السبت 1 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. نهائي مرتقب بين أرسنال وتشيلسي 52 دقيقة | أوروبا
وفاة ستيفن تاتاو قائد الكاميرون التاريخي في مونديال 90 10 ساعة | إفريقيا
ربيعة: تسرعت في إنهاء احترافي الأوروبي.. لكن لم أرغب أن أصبح موظفا 10 ساعة | الدوري المصري
ثلاثية محلية.. سان جيرمان يحصد النسخة الأخيرة من كأس الرابطة الفرنسية 11 ساعة | أوروبا
دي مارزيو: إنتر عرض سكرينيار للحصول على ندومبلي من توتنام 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك