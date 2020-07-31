شمايكل: دي خيا تلقى معاملة غير عادلة

دافع بيتر شمايكل قائد مانشستر يونايتد الأسبق، عن دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق الذي لم يقدّم أفضل مواسمه مع الشياطين الحمر.

وصرّح شمايكل عبر بي إن سبورتس: "دين هندرسون حارس مرمى إنجليزي شاب معار إلى شيفيلد يونايتد، قام بعمل رائع هذا الموسم، إنه واعد للغاية ".

وواصل: "لكن دي خيا كان أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي طوال السنوات الماضية".

وأضاف: "أرى أن تغيير سولشاير لطريقة اللعب لم تساعد دي خيا الذي كان معتادا على أسلوب مختلف طوال السنوات السابقة، ولذا اضطر بدوره إلى تغيير أسلوبه".

وتابع: "ومع التغيير، ترتكب الأخطاء دوما، لأنك لو لم ترتكب الأخطاء فإنك لن تتعلم".

وأتم: "دي خيا سيكون حارس مرمى مانشستر يونايتد لسنوات عديدة في المستقبل، وأعتقد بكل صراحة أنه عومل بطريقة غير عادلة".

دي خيا (29 عاما) خاض 42 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، تلقت خلالها شباكه 42 هدفا، ولم يحافظ على نظافتها سوى في 15 مناسبة.

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