شمايكل: دي خيا تلقى معاملة غير عادلة

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 18:18

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

دافع بيتر شمايكل قائد مانشستر يونايتد الأسبق، عن دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق الذي لم يقدّم أفضل مواسمه مع الشياطين الحمر.

ديفيد دي خيا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وصرّح شمايكل عبر بي إن سبورتس: "دين هندرسون حارس مرمى إنجليزي شاب معار إلى شيفيلد يونايتد، قام بعمل رائع هذا الموسم، إنه واعد للغاية ".

وواصل: "لكن دي خيا كان أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي طوال السنوات الماضية".

أخبار متعلقة
تقارير: أرسنال المفضل لاستعارة كوتينيو.. برشلونة سيتحمل نصف راتبه "جنيت ما يكفي من الأموال".. هوفيديس يعتزل كرة القدم صلاح: لو كنا خسرنا نهائي دوري الأبطال لانخفضت ثقتنا في أنفسنا.. ما أراه الآن لا يُصدق أرتيتا: لا تقارنونني ولامبارد بـ كلوب وجوارديولا

وأضاف: "أرى أن تغيير سولشاير لطريقة اللعب لم تساعد دي خيا الذي كان معتادا على أسلوب مختلف طوال السنوات السابقة، ولذا اضطر بدوره إلى تغيير أسلوبه".

وتابع: "ومع التغيير، ترتكب الأخطاء دوما، لأنك لو لم ترتكب الأخطاء فإنك لن تتعلم".

وأتم: "دي خيا سيكون حارس مرمى مانشستر يونايتد لسنوات عديدة في المستقبل، وأعتقد بكل صراحة أنه عومل بطريقة غير عادلة".

دي خيا (29 عاما) خاض 42 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، تلقت خلالها شباكه 42 هدفا، ولم يحافظ على نظافتها سوى في 15 مناسبة.

اقرأ أيضا:

نابولي يعلن عن أغلى صفقة في تاريخه

أول رد فعل من نيوكاسل بعد انسحاب المستثمرين السعوديين

تصريحات غاضبة من طلعت يوسف

أحمد الشيخ: أقص شعري فقط في هذه الحالة

كيف تتصدى لركلات جزاء برونو فيرنانديش

دي خيا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
شمايكل: دي خيا تلقى معاملة غير عادلة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: أرسنال المفضل لاستعارة كوتينيو.. برشلونة سيتحمل نصف راتبه 33 دقيقة | أوروبا
"جنيت ما يكفي من الأموال".. هوفيديس يعتزل كرة القدم 38 دقيقة | أوروبا
صلاح: لو كنا خسرنا نهائي دوري الأبطال لانخفضت ثقتنا في أنفسنا.. ما أراه الآن لا يُصدق 47 دقيقة | المحترفون
أرتيتا: لا تقارنونني ولامبارد بـ كلوب وجوارديولا 50 دقيقة | أوروبا
توماس "الترينتشي" كارلوفيتش.. مارادونا الذي لم يكن ساعة | في الجول كلاسيك
تقرير إنجليزي: رمضان خارج حسابات هدرسفيلد.. 4 أندية بينهم ألميريا مهتمة باللاعب ساعة | مصر
تقرير: بحثا عن فرصة للمشاركة.. ظهير ليفربول الجزائري يستعد للرحيل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك