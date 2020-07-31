رسميا - الأغلى في تاريخ البارتينوبي.. أوسيمين إلى نابولي

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 16:19

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بشكل رسمي قادما من ليل الفرنسي لمدة 5 مواسم.

ولم يعلن النادي البارتينوبي عن قيمة الصفقة، ولكن وفقا لشبكة سكاي الإيطالية فأن الصفقة ستكلف النادي 50 مليون يورو، بالإضافة إلى الحارس اليوناني أورستيس كارنيزس.

وكانت تقارير فرنسية قد قالت إن الصفقة ستكلف النادي الجنوبي 81 مليون يورو.

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وسيصبح النيجيري الشاب أغلى لاعب في تاريخ النادي متفوقا على الأرجنتيني جونزالو إيجوايين الذي انضم من ريال مدريد موسم 2013-14 مقابل 39 مليون يورو.

وسيرتدي النيجيري البالغ 21 عاما القميص رقم 9.

وأجرى أوسيمين فحصا طبيا في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي ووقع على العقود.

النيجيري البالغ 21 عاما سجل الموسم الحالي بقميص فريقه 18 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات.

أوسيمين انضم لليل قادما من شارلوا البلجيكي الموسم الماضي مقابل 14 مليون يورو.

ومع المنتخب النيجيري خاض 8 مباريات وسجل 4 أهداف، وخاض 45 دقيقة فقط في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.

كما ساهم في فوز النسور الخضر بلقب كأس العالم للشباب تحت 17 عاما 2015 حاصدا لقب الهداف برصيد 10 أهداف.

انضمام النيجيري لصفوف البارتينوبي يفتح الباب لرحيل البولندي أركاديوش ميليك والذي ارتبط مؤخرا بالانتقال لـ يوفنتوس للعب تحت قيادة ماوريسيو ساري مجددا.

وسيصبح أوسيمين ثالث صفقات الفريق للموسم المقبل بعد التعاقد مع المهاجم الإيطالي أندريا بيتانيا والمدافع الكوسوفي أمير رحماني في الشتاء الماضي.

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نابولي فيكتور أوسيمين
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