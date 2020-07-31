تقرير: بحثا عن فرصة للمشاركة.. ظهير ليفربول الجزائري يستعد للرحيل

يستعد ياسر لعروسي لاعب ليفربول للرحيل عن فريقه خلال السوق الصيفية الجارية بحثا عن فرصة للمشاركة بشكل مستمر مع فريق. وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ليفربول إيكو".

وقال التقرير إن الظهير الأيسر صاحب الـ19 عاما شارك مرتين فقط مع الفريق الأول هذا الموسم، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

واللاعب حاليا بعيد كل البعد عن إمكانية الحصول على فرصة للمشاركة مع كتيبة يورجن كلوب بشكل مستمر، خاصة في ظل المنافسة القوية من أندي روبيرتسون.

وأوضح التقرير أن أندية مثل ليدز يونايتد وبرينتفورد يسعون للحصول على خدماته.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يتبقى في عقده عام وحيد مع الحمر، وعوضا عن الرحيل مجانا فسيرحل بمقابل مادي هذا الصيف.

الظهير الجزائري الشاب والذي لعب مباريات قليلة كجناح كذلك، أحد ناشئي لو هافر الفرنسي، ورفض تجديد عقده وحاولت أندية عديدة في أوروبا ضمه، قبل أن ينضم إلى ليفربول في 2017 خلال شهر نوفمبر.

وأصبح أحد لاعبي فريق تحت 18 و21 عاما، ووصف بـ"ظهير هجومي يمتلك سرعة البرق". وتدرب كجناح قبل تحويله إلى ظهير وفي ذلك المركز ساعد ليفربول ليفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في 2019.

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