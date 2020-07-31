تقرير: سولشاير يطلب من إدارة يونايتد ألا تكرر ما فعلته مع ماجوير خلال التعاقد مع سانشو

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 17:05

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

طلب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد من إدارة فريقه التوصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند للحصول على خدمات جادون سانشو جناح الفريق الألماني، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة ESPN.

وقال التقرير إن المدرب النرويجي طلب من إدارة فريقه التصرف سريعا من أجل ضم اللاعب لينضم إلى صفوفه خلال استعدادات الموسم الجديد وللتحرك من أجل أهداف أخرى كذلك.

وكان سولشاير قد اضطر للانتظار حتى أيام قليلة قبل نهاية السوق الصيفية في الموسم الماضي لضم هاري ماجواير من ليستر سيتي.

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وأشار التقرير إلى أن يونايتد يتبع نمطا مشابها لمحاولته ضم ماجوير خلال الصيف الماضي، وهو ما لا يرغب به سولشاير.

وأوضح التقرير أن يونايتد يعتقد أن بإمكانه تقليل سعر سانشو إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه إسترليني، خاصة وأنه لا يوجد فريق آخر حاليا يرغب في ضم نجم دورتموند.

وينتهي تعاقد سانشو البالغ من العمر 20 عاما مع دورتموند في عام 2022.

النجم الشاب لمنتخب إنجلترا يقدم مستوى أكثر من رائع مع دورتموند في المواسم الماضية، وسجل خلال الموسم المنقضي 20 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة خلال 44 مباراة.

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