مهاجم أرسنال السابق: رحيل أوباميانج؟ اضطررنا لترك أفضل من ارتدى قميصنا لبرشلونة

قال تشارلي نيكولاس مهاجم أرسنال السابق إنه إن حاول برشلونة أو ريال مدريد ضم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم فريقه واللاعب يرغب في الرحيل فلينضم إليهم، لأنه لن يحصل على عرض مماثل في نفس سنه.

وصرح نيكولاس عبر شاشة "سكاي سبورتس" قائلا: "من المهم للغاية أن يحتفظ أرسنال بخدماته، لكن إن أظهر ريال مدريد وبرشلونة اهتماما بضمه خاصة في مثل عمره، وهو يرغب في الرحيل، سيرحل".

وأضاف "اضطررنا لترك أفضل من ارتدى قميص أرسنال، تيري هنري، لأنه أراد الانضمام إلى برشلونة".

نيكولاس لعب لأرسنال في الفترة من 1983-1988 وحصد مع الفريق لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وواصل مهاجم أرسنال السابق "تلك هي الحقيقة، أوباميانج ماكينة أهداف، حينما تنظر إلى الرواتب، منحنا أوزيل راتبا كبيرا، واضطررنا لمحاولة الإبقاء على أليكسيس سانشيز حتى قمنا باستبداله، في مثل تلك الأحوال تتساءل هل يستحقون مثل تلك الرواتب الكبيرة؟".

وأتم "شخصيا، هناك أشياء قليلة للغاية مضمونة في كرة القدم، لكن الضمان الذي يمنحه لك أنه كلما كان لائقا سيسجل أهدافا، أهداف أوباميانج هي المكون الرئيسي للطريقة التي نلعب بها، هدف أرسنال حاليا هو أن يصلح الدفاع الذي كان ضعيفا في آخر 6 أو 7 أعوام".

أوباميانج صاحب الـ31 عاما انضم إلى أرسنال في يناير 2018 قادما من بوروسيا دورتموند بمبلغ 63.75 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

المهاجم الدولي الجابوني شارك في 43 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الجاري سجل خلالها 27 هدفا وصنع 3 آخرين.

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