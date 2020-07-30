المحكمة الرياضية تؤيد استبعاد طرابزون سبور من البطولات الأوروبية

رفضت المحكمة الرياضية الدولية استئناف طرابزون سبور ضد قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بإيقاف النادي عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسمين.

ولن يشارك طرابزون سبور في مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.

الاتحاد الأوروبي أوقف النادي بسبب عدم احترام الاتفاق الموقع بينهما في 2016 بموازنة ميزانية النادي قبل 2019.

واستئنف النادي التركي على القرار لكن بعد مراجعة المحكمة الرياضية رٌفض الاستئناف المقدم.

وبناء على ذلك لن يشارك طرابزون في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2020-2021 بعدما حل وصيفا للموسم المنصرم من الدوري التركي.

وسيشارك بيشكتاش في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في جدول ترتيب الدوري التركي.

بينما تأهل جالاتا سراي الذي حل سادسا في جدول الترتيب إلى الدوري الأوروبي.

يُذكر أن محمد النني اقترن اسمه بالانتقال لصفوف طرابزون سبور الصيف المقبل على سبيل الإعارة من أرسنال (طالع التفاصيل).

وكانت المحكمة الرياضية قد أيدت استئناف مانشستر سيتي ضد عقوبة يويفا بإيقاف النادي الإنجليزي لعامين عن المشاركة الأوروبية (طالع التفاصيل).

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